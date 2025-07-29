Yeni transferler Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreni, bu karşılaşmanın hemen öncesinde gerçekleştirilecek. Kulüp, bu organizasyonla birlikte hem saha içinde hem de saha dışında dikkat çekecek bir atmosfere imza atmayı hedefliyor. Osimhen İstanbul'da mı, Osimhen hangi otelde?

GALATASARAY'DAN DEV ORGANİZASYON

Galatasaray, Lazio ile oynayacağı hazırlık mücadelesi öncesinde sadece sportif değil, aynı zamanda ekonomik anlamda da ses getirecek büyük bir etkinliğe hazırlanıyor. Yeni transferler Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreni, bu karşılaşmanın hemen öncesinde gerçekleştirilecek. Kulüp, bu organizasyonla birlikte hem saha içinde hem de saha dışında dikkat çekecek bir atmosfere imza atmayı hedefliyor.

SEZON ÖNCESİ EN ÖNEMLİ MAÇ

Süper Lig'in iddialı ekibi Galatasaray, yeni sezona hazırlanırken en ciddi provasını cumartesi günü Rams Park'ta İtalyan devi Lazio karşısında verecek. Yönetim, bu karşılaşma öncesinde hem sportif başarıyı hem de kulübün ekonomik gücünü pekiştirmeye yönelik uzun yıllar unutulmayacak bir organizasyon planlıyor.

YENİ TRANSFERLER İÇİN UNUTULMAZ TÖREN

Alınan bilgilere göre, Galatasaray ile tüm anlaşmaları tamamlanan ve çarşamba gecesine kadar İstanbul'da olması beklenen Victor Osimhen için, Lazio mücadelesinden önce özel bir imza töreni yapılacak. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği bir diğer flaş transfer Leroy Sane de benzer şekilde sahada sarı-kırmızılı formayı ilk kez resmen giyecek ve imzasını taraftarlar önünde atacak.

MAÇA ÖZEL BİLET STRATEJİSİ

Galatasaray yönetimi, bu özel organizasyonun ayrıcalığını korumak adına kombine biletlerin geçersiz olduğunu duyurdu. Kulüp, 1300 TL ile 18.000 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan 52 bin biletten yaklaşık 5 milyon Euro'luk gelir hedefliyor. Amaç, Rams Park'ı tamamen doldurmak ve taraftara unutulmaz bir akşam yaşatmak.

6-7 MİLYON EURO'LUK EKONOMİK KAZANÇ

İmza törenine özel olarak yürütülen sponsorluk görüşmeleri ve GS Store satışları sayesinde Galatasaray'ın kasasına 6 ila 7 milyon Euro arasında gelir girmesi bekleniyor. Özellikle Osimhen için özel olarak tasarlanan ürünlerin de kısa süre içinde mağazalarda yerini alması planlanıyor. Bu stratejik adımla kulüp, yalnızca transferleri tanıtmakla kalmayacak, ciddi bir ekonomik kazanç da sağlayacak.

OSİMHEN İSTANBUL'DA MI?

Osimhen'in İstanbul'da bir otelde olduğu iddia edildi. Ancak konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.