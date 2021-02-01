OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması başladı

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), organize sanayi bölgelerinde üretim yapan 64 bin sanayi tesisini kapsayacak 'OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması' başlattı. Bu yıl ilki yapılacak araştırma ile, OSB'lerdeki sanayi tesisleri ihracattan istihdama, Ar-Ge'den dijital dönüşüme kadar birçok alanda değerlendirilecek ve araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması ile ilgili bilgi veren OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, sahadaki veri toplama çalışmalarının 1 Şubat itibariyle başladığını, hedeflerinin OSB'lerde üretim yapan sanayi tesislerinin verilerini daha sağlam bir şekilde analiz ederek, Türkiye'nin kalkınmasına daha güçlü destek vermek olduğunu vurguladı.

'SINIRLARI AŞAN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ'Türkiye'de 1961 yılında başlayan OSB'leşme hikayesinin sınırları aşan bir başarı öyküsüne dönüştüğünün altını çizen Kütükcü, şunları söyledi: "Şu anda 81 şehrimizde 347 organize sanayi bölgemiz var. Türkiye'de sanayi üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiren, 2 milyon 100 bin insanımıza doğrudan istihdam sağlayan organize sanayi bölgelerimizin başarı öyküsü artık sınırları aşmış durumda. OSBÜK olarak, OSB'lerimizin bu başarı öyküsünü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için yeni bir süreç başlattık. 1 Şubat itibariyle saha çalışmalarını başlattığımız 'OSBÜK- OSB Yıldızları -OSB'ler İlk 500 Firma Araştırması' çalışmamızı her yıl yaparak, kamuoyuyla paylaşacağız. Türkçe-İngilizce olarak yayınlayacağımız bu rapor ile OSB'lerimizin ve sanayicilerimizin başarılı performanslarını ulusal ve uluslararası çapta anlatacak etkin bir referans kaynağı da ortaya koymuş olacağız."Kütükcü, 'OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması'nın Türkiye'de kendi alanında yapılacak ilk ve tek çalışma olacağının da altını çizerek, tüm OSB'lere ve OSB katılımcılarına bu çalışmaya katılmaları, destek vermeleri çağrısında bulundu.'OSB'LER ARTIK YAŞAM ALANI'Nitelikli sanayi üretiminin yanı sıra teknoloji geliştirme bölgelerinden meslek liselerine, atık su arıtma tesislerinden kreşlere kadar bir yaşam merkezi haline gelen OSB'lerdeki firmaların anlatılacağı araştırmanın; Cumhurbaşkanlığından, du¨nya çapında perakende sektöründe faaliyet gösteren büyük mağazaların satın alma yöneticilerine kadar geniş bir kitleye ulaştırılacağı belirtildi.OSBÜK-OSB Yıldızları İlk 500 Fı·rma Aras¸tırması'nda yer verilecek maddeler ise şöyle: • 2020 yılı OSB'ler Performans Analizi• 2020 yılı ihracat performansına göre ilk 500 OSB firması• 2020 yılı yurt içi satış performansına göre ilk 500 OSB firması• 2020 yılı en fazla istihdam yapan ilk 500 OSB firması• 2020 yılı en fazla kadın istihdamı yapan ilk 500 OSB firması• 2020 yılı en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilk 500 OSB firması• 2020 yılı en fazla yatırım yapan ilk 500 OSB firması• 2020 yılı en fazla patent alan ilk 500 OSB firması• 2020 yılı en fazla dijital dönüşüm yatırımı yapan ilk 500 OSB firması

• 2020 yılı alfabetik sıralamaya göre ilk 500 OSB firması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun