OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin: "Emeklerinin karşılığı maddiyatla ölçülmez"
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OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin: "Emeklerinin karşılığı maddiyatla ölçülmez"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin: 'Emeklerinin karşılığı maddiyatla ölçülmez'

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin, emeklerinin karşılığı maddiyatla ölçülmez olduğunu söyledi.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin, emeklerinin karşılığı maddiyatla ölçülmez olduğunu söyledi.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1.Lig B Grubu ekiplerinden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ilk kez mücadele ettiği ligi ilk 8 takım arasında tamamladı. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Antrenörü Harun Şahin yaptığı açıklamada, "Ve sezon sonuna geldik. İlk kez mücadele ettiğimiz SigortaShop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde genç bir takımla hedefimize uygun şekilde mücadele ettik. Küresel salgın tüm takımlar kadar bizi de etkiledi ama çok çalıştık. Skordan bağımsız her maça galibiyet parolasıyla çıktık, sonuna kadar mücadele ettik. Emeklerinin karşılığı maddiyatla ölçülmez ama hiçbir sporcunun kulübümüzde sözleşme karşılığı alacağı kalmamıştır. Sezon sonunda bütün sporcularımızın önümüzdeki iki ay maaşı dahil ödemelerini gerçekleştirdik. Her şeyden önce yoğun ve tempolu çalışma döneminde bana tahammül eden vazgeçmeden mücadele eden sporcularımı canı gönülden kutluyorum. Her zaman fedakarca destek olan ekibime teşekkürü borç bilirim. Deplasmanlar dahil tüm maçlarda yanımızda olan başta kulüp başkanımız ve çok kıymetli kulüp yöneticilerine teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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