Oruç tutanlara beslenme önerilerinde bulunan Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül: "Yumurta bağışıklığı...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oruç tutanlara beslenme önerilerinde bulunan Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül: "Yumurta bağışıklığı...

Oruç tutanlara beslenme önerilerinde bulunan Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül: 'Yumurta bağışıklığı...
06.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:59

Oruç tutanlara beslenme önerilerinde bulunan Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül: "Yumurta bağışıklığı güçlendiriyor" Oruç tutmak vücuttaki gereksiz hücreleri temizliyor Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül: "Bağışıklık sistemi T hücreleri, B hücreleri üzerinde açlığın çok etkisi yok.

Oruç tutanlara beslenme önerilerinde bulunan Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül: "Yumurta bağışıklığı güçlendiriyor"

Oruç tutmak vücuttaki gereksiz hücreleri temizliyor

Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül:

"Bağışıklık sistemi T hücreleri, B hücreleri üzerinde açlığın çok etkisi yok. Ama vücuttaki safra hücreleri, gereksiz hücreleri, temizlemesi açısından yararı var denebilir"

KIRIKKALE - Oruç tutanlar için beslenme önerilerinde bulunan Beslenme ve Metabolizma Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül, "Yumurtanın sahurda mutlaka bulunması, hem kaliteli protein olması açısından, hem bağışıklığı güçlendirmek, hem de uzun süreli tok tutması açısından bizim önerdiğimiz bir şey" dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme ve Metabolizma Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül, oruç tutanlara yönelik yaptığı değerlendirmede, "Şimdi birden bire 15 saat aç kalıyoruz bu dönemde. Ondan sonra birdenbire midemizi tıka basa doldurursak eğer o zaman burada sindirimde bozukluklar oluşacak. Birdenbire bütün enerji, kan bağırsaklara ve mideyi göçecek ve hipotansif ataklar oluşabilecek" diye konuştu.

"Yumurta bağışıklığı güçlendiriyor""

Beslenme ile ilgili önerilerde bulunan Bülbül, şunları kaydetti:

"Önce hafif iftariyelik dediğimiz, herkes kesesine uygun peynirinden, bugünkü normal pideyi düşünürsek 8'de 1'i kadar pidenin bir parça pide, peynir, zeytin, biraz da domates, salatalık, istiyorsa et ürünleri olabilir. Bunun içinde kuru et ürünleri kahvaltılık. Bunlarla bir iftariyelik. Bir bekleyip, bir yarım saat, bir saat. Bu sohbet olabilir, bir namaz olabilir. Ondan sonra gelip ana yemeğini yemesi benim önerdiğim esas olan. Yatmadan önce meyvesi olabilir burada. Ara öğün olarak ki bu dönemde portakal mandalina, muz ve elma benim en çok önerdiğim. Özellikle bağışıklık istemini güçlendirecek C vitamini, diğer B kompleksini ve A vitamini içerdiği için bunları öneriyorum. Bunlardan böyle bir karma tabak gece yatmadan önce. Sahurda da yine hafif beslenerek ve bir yumurta gerçekten uzun süre tok tutan bir besindir. O yüzden yumurtanın sahurda mutlaka bulunması, hem kaliteli protein olması açısından, hem bağışıklığı güçlendirmek, hem de uzun süreli tok tutması açısından bizim önerdiğimiz bir şey."

"Oruç vücuttaki safra hücreleri ve gereksiz hücreleri temizliyor"

Orucun metabolizmayı hızlandırdığını ancak bazı şartlarının olduğunu hatırlatan Bülbül, "Şimdi oruç metabolizmayı hızlandırıyor. Ama eğer bizim tuttuğumuz gibi yapmasak. Şöyle, gün boyu uyuyor bu dönemde uzun süre olan Müminler, sonra gece sabaha kadar yiyor. Bu hızlandırmaz. Bu kilo da verdirmez dediğim gibi hani gün boyu aç kaldık üzerine birden bire gece sahura kadar sürekli yemek yemek hiç metabolizma ile ilişkisi yok. İftarla sahur arasında en az 3 veya 4 öğün olacak şekilde aralara bölersek eğer çünkü esas uyku sırasında ve gece dediğim ağırlıklı beslenme ışıkla etkileniyor demiştim esas gece aç kalmamız bizim için önemli olan. Böyle hani biz gündüz uyuyup aç kalıp gece bol bol yersek hiçbir etkisini göremeyiz. Onun için biz bunun yararlı etkilerinden faydalanmak istiyorsak o zaman dediğim şekilde mutlaka aralıklı beslenilmesi gerekiyor. Açlıkla hani bağışıklık sisteminin çok fazla ilişkisi yok aslında. Aç kalma bağışıklığı artırmıyor ama şöyle vücudun direncini artırıyor. Yani bu sadece Müslümanlıkta, Budizm'de de var. Bunun dışında Yahudilikte de var. Yani hemen her dinde oruç var. Çünkü gerçekten bizim direnme gücümüzü artıran bir uygulama bu. O yüzden de bağışıklık sistemi T hücreleri, B hücreleri üzerinde açlığın çok etkisi yok. Ama vücuttaki safra hücreleri, gereksiz hücreleri, temizlemesi açısından yararı var denebilir" ifadelerini kullandı.

Oruç tutanlara beslenme önerilerinde bulunan Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül: 'Yumurta bağışıklığı...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haber
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haber
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu Haber
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haber
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haber
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haber
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada oruç tutmak yasak mı?' sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz
Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama...
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
Fren yerine gaza basan sürücü duvara çarptı! Kaza anı kamerada
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Bakan Koca, CNN International haberini yorumladı: Koronavirüs mücadelemizdeki başarıyı anlattı
Sokak hayvanları için dernek kuran genç, 500'den fazla köpeğe bakıyor
Sokak hayvanları için dernek kuran genç, 500'den fazla köpeğe bakıyor
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
Geçen hafta ilk kez görüntülenen balık baykuşu avcı kurbanı oldu
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
ABD'de umut veren çalışma: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde korona vakaları hızla arttı, karantina uzatıldı
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hüseyin İnan Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Kemal Sunal Gülşen Yüksel
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Oruç tutanlara beslenme önerilerinde bulunan Prof. Dr. Selda Fatma Bülbül: "Yumurta bağışıklığı... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 15:45:37. #1.15#
title