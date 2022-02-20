Ortalık yıkıldı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten sütyensiz poz - Haberler
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Ortalık yıkıldı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten sütyensiz poz

Haberler.com - Spor
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozuna beğeni yağdı. Seksenler dizisiyle kamera karşısına geçen, oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Zeynep Sever Demirel, takipçilerinden tam not alan iddialı fotoğrafını, "Işık ters, tersim pis!" ifadeleriyle paylaştı.

Uzun yıllar mankenlik yapan ve 2010 yılında Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'le evlenen Zeynep Sever Demirel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ortalık yıkıldı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten sütyensiz poz

"IŞIK TERS, TERSİM PİS!"

Zeynep Sever Demirel, Instagram'dan paylaştığı sütyensiz fotoğrafıyla büyük beğeni topladı. "Işık ters, tersim pis!" notuyla paylaştığı fotoğrafına yorum yağan Zeynep Demirel takipçilerinden tam not aldı. Şimdilerde Seksenler dizisinde "Amelie" karakterine can veren Demirel'in Instagram'da 510 bin takipçisi bulunuyor.

Ortalık yıkıldı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten sütyensiz pozZeynep Sever Demirel'in paylaştığı poz

Haberler.com - Spor

Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel, Cinsellik, Spor, Haberler

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