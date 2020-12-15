Orta Afrika Cumhuriyet'nde isyancı lider Yvon Konate yakalandı
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Orta Afrika Cumhuriyet'nde isyancı lider Yvon Konate yakalandı

15.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:12
Orta Afrika Cumhuriyet'nde isyancı lider Yvon Konate yakalandı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Hristiyan Anti-Balaka isyancı grubu liderlerinden Yvon Konate yakalandı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Hristiyan Anti-Balaka isyancı grubu liderlerinden Yvon Konate yakalandı.

Bossembele Belediye Başkanı Augustin Volongao, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yvon Konate'nin başkent Bangui'nin 150 kilometre kuzeybatısında bulunan Bossembele kasabasında, güvenlik güçleri tarafından polis kontrol noktasında yakalandığını belirtti.

Volongao, gözaltına alınan isyancı liderin Bangui'ye nakledildiğini söyledi.

OAC'de, hükümet ile silahlı gruplar arasında bizzat Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın yürüttüğü barış görüşmelerinin ardından 11 Kasım'da barış anlaşması imzalanmıştı.

OAC krizi

Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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