ORSİAD Başkanı Çamur: 'OVP ihracat hedeflerine ulaşmada Ankara sanayicisi kilit rol oynayacak' - Haberler Ekonomi
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ORSİAD Başkanı Çamur: "OVP ihracat hedeflerine ulaşmada Ankara sanayicisi kilit rol oynayacak"

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
ORSİAD Başkanı Çamur:

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Orta Vadeli Program'daki (OVP) ihracat hedefine ulaşmada Türk sanayicisinin üzerine düşeni yapacağını belirterek, "Özellikle Ankara sanayicisi bu noktada kilit rol oynayacaktır.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Orta Vadeli Program'daki (OVP) ihracat hedefine ulaşmada Türk sanayicisinin üzerine düşeni yapacağını belirterek, "Özellikle Ankara sanayicisi bu noktada kilit rol oynayacaktır. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6'ncı şehri konumundaki Ankara'nın rolünü görmek için ihracat verilerine bakmak yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, programdaki 211 milyar dolarlık ihracat hedefini anımsattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ağır koşullarına rağmen üretmekten ve ihracattan vazgeçmeyen Türk sanayicisinin, OVP hedeflerine ulaşmada da üzerine düşeni yapacağına dikkati çeken Çamur, "Özellikle Ankara sanayicisi bu noktada kilit rol oynayacaktır. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6'ncı şehri konumundaki Ankara'nın rolünü görmek için ihracat verilerine bakmak yeterlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çamur, Ankara ihracatının bu yılın ocak-temmuz döneminde, yıllık bazda 21,3 artarak 5,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Çin'den Amerika'ya, Afrika'nın adı sanı duyulmamış ülkelerinden Rusya'ya, Avrupa'ya kadar dünyanın dört bir yanına ürün satıyoruz. Savunma sanayisinden kimyevi maddelere, otomotivden makine ve aksamlarına kadar dahil olmadığımız sektör, üretmediğimiz, pazarlamadığımız, satmadığımız ürün neredeyse yok. Ankara sanayicisi olarak ihracatı geç öğrendik, tam öğrendik. Salgının ağır koşullarında bile ihracata ulaşmada türlü zorluklarla mücadele etmesini, alternatif pazarlara yönelmesini bildik. O ağır koşullarda hem zarar gördük, hem büyük dersler çıkardık hem tecrübe kazandık. Şimdi bu kazanımlar ihracatçımıza OVP hedefini tutturmada yol haritası olacak."

Ankara sanayicisinin önündeki en büyük engelin yüksek faiz, nitelikli eleman ve ham maddedeki sorunlar olduğuna işaret eden Çamur, ORSİAD üyelerinin her fırsatta kendilerine bu yöndeki taleplerini aktardığını bildirdi.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
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Haber: ORSİAD Başkanı Çamur: 'OVP ihracat hedeflerine ulaşmada Ankara sanayicisi kilit rol oynayacak' - Haberler Ekonomi
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