40 metrelik ağaçlara tırmanarak budama yapan 'sincap adamlar' aylık 15 bin lira kazanıyor

Balıkesir'de 'sincap adamlar' 30-40 metrelik ağaçlara tırmanarak budama yapıyor. Türkiye'de sadece 12 kişinin yaptığı bu iş genç ağaçların büyümesini sağlıyor. Sincap adamlardan biri "Gençliği kurtarıyoruz. Aylık gelirimiz 15 bin lirayı buluyor. Yeni nesilden bu işi isteyen yok, ancak olması gerek. Biz bugün var yarın yokuz" ifadelerinde bulundu.

Türkiye'de 12 kişinin yaptığı ve sincap adam olarak adlandırılan mesleğin sahipleri zorlu bir görev gerçekleştiriyorlar. Özel ekipmanlar ile 30-40 metrelik ağaçlara tırmanarak genç fidanların ışık alması için budama yapan ekip günden 10 ile 15 ağaç arasında budama yapabiliyor.

SİNCAP GİBİ TIRMANIYORLAR

Ormanların 'gençlik' olarak adlandırılan fidanların daha iyi ve kaliteli yetişmesi için yetişkin çam ağaçlarının budanması işini yapan Cengiz Cantırık "Buraya geldik. Bu büyük ağaçların altındaki gençliği kurtarmak için dallarını toparlıyoruz. Önce iş güvenliğimizi sağlayarak ekipmanlarımız ile bir sincap gibi tepesine tırmanarak çıkıyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru budakları budaya budaya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya indiğimiz zaman hasar çok olur. Aşağıdaki genç fidanlara zarar vermemek için dikkat ediyoruz" dedi.

"YENİ NESİLLER DE İLGİ GÖSTERMELİ"

Ayda ortalama 15 bin lira kazandıklarını altını çizen Cantırık "Yeni nesiller ilgi göstermiyor ama göstermelerini tavsiye ederim. Biz sabit değiliz. Bugün var isek yarın yokuz. Bu işler devam edecek. Ama parası güzel. Yapmak isteyenlere tavsiye ederiz. Günlük gelirimiz 500 TL'den aşağıya düşmez" dedi.

BİR HAFTA SÜRECEK

Balıkesir'in Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Gürgendağ İşletme sınırları içinde 7 buçuk hektarlık alanda Kazdağları'nın tabii Karaçam gençleştirme çalışmaları kapsamında yürütülen budama faaliyetinin bir hafta daha sürmesi planlanıyor.

İşte ormanlık alandan görüntüler:





Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS