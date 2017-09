Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, orman yangınlarında hasar gören arazilerin hemen ağaçlandırıldığını belirterek, "Başka maksatla vermiyoruz. Kasten yakmalar çok azaldı." dedi.



Bakan Eroğlu, İzmir Ticaret Odası'nı (İZTO) ziyaretinde yaptığı konuşmada, esnaf çocuğu olduğunu, bu nedenle esnafın dilinden iyi anladığını, İzmir'in potansiyelini daha da iyi şekilde değerlendirilebilecekleri konusunda çalıştıklarını ifade etti.



Başbakan Binali Yıldırım'ın da İzmir milletvekili olmasının İzmir'den gelen taleplerde önemli bir avantaj olduğuna işaret eden Eroğlu, AK Parti hükümetleri döneminde kente şu ana kadar 43 milyar lira yatırım yapıldığını aktardı.



Eroğlu, "Bunların en çoğu Ulaştırma Bakanlığı tabii. Sayın Başbakanımız Ulaştırma Bakanı iken 7 milyar liradan fazla yatırım yaptı. Başbakanımızın yeni bir projesi de Çiğli'yi Narlıdere tarafına bağlayacak Körfez Geçiş Projesi. Bununla ilgili hazırlıklar yapılıyor." diye konuştu.



Bölgede yapılan hizmetlere değinen Eroğlu, 23 baraj, 7 gölet inşa ettiklerini vurgulayarak, "Bizim için baraj, gölet yapmak çocuk oyuncağı oldu. Dünyada en yüksek barajları biz yapıyoruz. 1071 baraj ve gölet yağacağız 2019'un sonuna kadar." ifadesini kullandı.



Bakan Eroğlu, Manisa'daki Spil Dağı'nda sağlık turizmi için önemli bir merkez yaptıklarını kaydetti.



"Yangınlarda en tecrübeli ülke Türkiye"



Konuşmasında orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Eroğlu, yangın konusunda en tecrübeli ülkenin Türkiye olduğunu, oran itibarıyla en az yanan alanın da Türkiye'de bulunduğunu vurguladı.



Eroğlu, çeşitli ülkelerden gelen ekiplere Türkiye'de eğitim verdiklerini, Gürcistan, Rusya, İsrail, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk ve Libya'daki yangınlara da müdahale ettiklerini bildirerek, "Yanan alanları hemen ağaçlandırıyoruz. Başka maksatla vermiyoruz. Kasten yakmalar çok azaldı." dedi.



Dünyada 107 milyar dolarlık tıbbi aromatik bitkiler potansiyeli bulunduğunu anlatan Balkan Eroğlu, dünyanın en önemli tıbbi bitkilerinin Türkiye'de olduğunu, Türkiye'deki türlerin kıta Avrupası'ndan daha fazla görüldüğünü kaydetti.



Bundan istifade edilemediğini aktaran Eroğlu, "Ben zoraki bunu 600 milyar dolara çıkardım. Ama hedefimiz 5 milyar dolar 2023'te. Her türlü desteği veriyoruz. Burayı tıbbi aromatik bitkiler üretim ve ihracat üssü haline getirebiliriz. Her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.



"Tabiat turizmi seferberliği başlatalım"



İzmir'de tabiat turizmi seferberliği başlatılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıklayan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Benim çok büyük bir projem var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza arz ettim. Serbest turizm ticaret merkezi diye bir merkez oluşturalım diyorum. Birkaç tane de yer tespit etik. Ön tarafta yat limanı, arka tarafta butik alışveriş merkezleri, butik oteller, terapi ormanları, golf alanları gibi. Böyle birkaç proje İzmir için düşündük. Ama devlet bunu işletemez. Dolayısıyla özel sektöre yer tahsis edip, uygun kredi verilmeli."



İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş da Bakan Eroğlu'nun İzmir'in su meselesinin çözümünde ne kadar yürekten çalıştığını bildiklerini, yeni baraj ve göletler talep ettiklerini aktardı.