Orka Holding, "yüzde 100 Türk sermayesiyle" global hedeflere odaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orka Holding, "yüzde 100 Türk sermayesiyle" global hedeflere odaklandı

Orka Holding, 'yüzde 100 Türk sermayesiyle' global hedeflere odaklandı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Orka Holding, 2012 yılında ortaklık kurduğu Investcorp'taki hisselerini geri aldı.

Orka Holding, 2012 yılında ortaklık kurduğu Investcorp'taki hisselerini geri aldı.

Orka Holding'den yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurumu'nun Investcorp'daki hisselerin Orka Holding tarafından devralınması işlemine izin vermesinin ardından Orka Holding, yüzde 100 Türk sermayeli şirket olarak yoluna devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Investcorp ile hisse devrine yönelik son bir yıldır görüşme halinde olduklarını belirterek, "Centilmence anlaşarak hisselerimizi geri aldık. Her zaman olduğu gibi hedeflerimiz büyük. Damat Tween ve D'S damat markalarımızla yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak ve tüm enerjimizle devam ediyoruz. Global çapta mağazalaşmaya ve dijital teknolojiye yönelik yatırımlarımız daha da artacak. Moda sektöründe ilklere imza atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza yeni mağazalar açarak devam edeceğiz"

Dünya moda perakendesinde büyük hedefleri olduğunu, her yıl yurt dışı yatırımlarını ve satış ağlarını genişleterek ihracatı artırdıklarını vurgulayan Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

"İtalya'dan Avustralya'ya, İspanya'dan Rusya'ya, Almanya'dan Dubai'ye 80'i aşkın ülkede toplam 431 mağaza ile yer alıyoruz. Pandemiye rağmen geçen yıl Polonya, Mogadişu, Nairobi, Duşanbe, Taşkent, Aşkabat ve Bosna gibi merkezlerde toplam 8 mağaza açtık. Aynı şekilde bu yıl da yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza yeni mağazalar açarak devam edeceğiz. Pandemi ile birlikte küresel moda perakendesinde önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl İspanya'da 6 noktada El Corte Ingles departman store'larda yer alacağız. Dubai'de 3, Moskova'da 2, Güney Afrika'da 2, Bosna Hersek'te ve Özbekistan'da da birer mağaza açacağız. Yine Rusya, Güney Afrika, Gürcistan, Polonya, Kazakistan ve Orta Doğu'da yatırımlarımız sürecek.

Mağazalaşmanın yanında dijital teknolojide de önemli yatırımlarımız söz konusu. Halen pandemiden çok daha önce dijital altyapıya yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz. Online mağazalarımız, dünya çapında A+ birer mağaza gibi iş yapıyor. Damattween.com ve dsdamat.com'daki alışveriş trafiği geçen yıl yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. Aynı şekilde D'S damat ve Damat Tween mobil app uygulamalarımız da beklenenden çok daha iyi ve hızlı ilgi gördü. Bunların yanında gelecek vadeden projeleri de yatırımlarımızla desteklemeyi sürdürüyoruz. Teknolojiyi, deneyimli stil danışmanlarının kişisel dokunuşlarıyla birleştirip kullanıcılarına kişiselleştirilmiş stil deneyimi ile online alışveriş ayrıcalığı sunan Clotie uygulamasına melek yatırımcı olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Antony Blinken Adnan Menderes
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Prens Harry Merve Çağıran
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orka Holding, "yüzde 100 Türk sermayesiyle" global hedeflere odaklandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 14:20:57. #1.13#

title