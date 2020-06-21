Orhaneli'de traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
21.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:39
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kamil İlhan idaresindeki traktör Sırıl Mahallesinde, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan İlhan'ı Orhaneli Devlet Hastanesine götürdü.
İlhan buradan Bursa Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA