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Ordulu boksörlerden yoğun tempo

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Ordulu boksörlerden yoğun tempo

Ordu'nun Altınordu ilçesinde genç boksörler antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde genç boksörler antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Pandemi nedeniyle verilen aranın ardından sosyal mesafe kuralları çerçevesinde şampiyonalara hazırlanan boksörler, antrenmanlarına yoğun bir tempo ile devam ediyor. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler nezaretinde ücretsiz kurs kayıtları ve antrenmanlar devam ediyor.

Avrupa ve dünya şampiyonaları için madalya hedefleyen sporcular pandemi sürecinde salonlarda ter döküyor. Sporculardan İskender Can Varlık, Ahmet Şenol, İlayda Sıla Yurttutan, Yaser Rahman Kahraman, Batuhan Mataracı, Gökdeniz Sağlam, Yunus Refik Özkul, Arzu Naz Şahin ve İlayda Öztürk antrenmanlara yoğun bir şekilde devam ederek Ordu'yu ve ardından Türkiye'yi gururlandırmak için en iyi şekilde hazırlanıyorlar.

Boks İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Mustafa Genç, "Pandemi sonrasında antrenmanlarımıza temizlik, hijyen ve mesafe kuralları içerisinde devam ediyoruz. Hijyen kurallarına uyarak antrenman öncesi sporcularımızı salona alırken dezenfektan ve ardından ateş ölçümü sonrası antrenmana başlatıyoruz. İnşallah pandemi sürecini sağlıklı bir şekilde atlatıp Avrupa ve dünya şampiyonasında madalyalar hedefliyoruz. Bu süreçte antrenmanlarımız çok yoğun ve verimli bir şekilde geçiyor. Pandemi süreci bizleri etkilese de bizler ve ülkemiz bu durumu en iyi şekilde atlatacağız. Sporla dünyaya Türkiye olarak kendimizden söz ettireceğiz. En önemlisi bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmamız en büyük temennimiz. Sağlıklı bir gelecek bizi bekliyor" dedi. - ORDU

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