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Ordu'ya kano yarış parkuru ve tesisleri

- Ordu'ya kano yarış parkuru ve tesisleri Ordu'da deniz sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

18.08.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:37

- Ordu'ya kano yarış parkuru ve tesisleri

ORDU - Ordu'da deniz sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden farklı spor dallarını Ordulularla buluşturarak denizden daha fazla istifade edilmesinin önünü açan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in verdiği bir söz daha hayata geçiriliyor.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, Ordu-Giresun Havalimanı'nın yanında bulunan toplam 1100 m uzunluğundaki alanda hayata geçirilecek Kano Yarış Parkuru ve Tesisleri projesinde çalışmalar hız kesmeden yürütülüyor. Proje çalışmalarını yakından takip eden Başkan Güler, uluslararası sportif faaliyetlere ev sahipliği yapacak tesisin önemli bir çekim merkezi olacağının da altını çizdi.

Önemli bir çekim merkezi olacak

Derinleştirme, kazı ve dolgu çalışmasının sürdürüldüğü proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Güler, "Burada inşallah çok güzel bir eser ortaya çıkacak. Belki de Türkiye'de tek olacak bu tesis, kano ve yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak. Şu anda yaptığımız çalışmalar kapsamında denizin derinliğini 2,5 metreye indiriyoruz. Burası Gülyalı'nın, Ordu'nun hatta Karadeniz'in en güzel yerlerinden bir tanesi olacak. Uluslararası sportif faaliyetlerinin yapılacağı bu alan halkımızın gezip göreceği önemli bir çekim merkezi olacak. Mükemmel bir tesisi ortaya çıkararak Ordumuza hediye edeceğiz. Karadeniz inşallah yelken ve kanolarla daha renkli bir deniz olacak" dedi.

Projede yok yok

Proje kapsamında toplamda 350 kişilik 4 adet tribün, 1 adet protokol locası, 4 adet bitiş ve başlangıç kulesi, 6 adet portatif yüzer iskele, 100 araçlık izleyici otopark alanı, 20 araçlık sporcu römork otopark alanı, 300 m2 Kayıkhane (depo, wc, duş dahil), 400 m2 Satış ve tanıtım alanı, 1142 m Araç ve bisiklet yolu, dere çıkışı üstüne bir geçiş köprüsü oluşturulacak.

Ordu'ya kano yarış parkuru ve tesisleri

Kaynak: İHA

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