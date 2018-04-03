Ordu'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında eski polis memuru 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan eski polis memuru Sabri Çoruh ile tutuksuz sanık R.E. ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen Çoruh, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz yargılanan R.E. ise FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığını dile getirdi.

Sanık avukatlarının dnlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Çoruh'a "terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, "ByLock" kullanmadığı ve "mor beyin" mağduru olduğu tespit edilen R.E'nin ise beraatini kararlaştırdı.