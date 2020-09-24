Ordu'da Kovid-19 salgınında fedakarlık gösteren sağlık kuruluşlarına teşekkür plaketi

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde fedakarlık gösteren sağlık kuruluşlarına teşekkür plaketi verildi.

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde fedakarlık gösteren sağlık kuruluşlarına teşekkür plaketi verildi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca (OTSO), İstanbul Sanayi Odasının 2019 yılı Türkiye'nin "İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına giren üyeleri ile salgın döneminde fedakarlık gösteren sağlık kuruluşlarına teşekkür plaketi takdim töreni düzenlendi.

Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, odanın konferans salonundaki programda yaptığı konuşmada, plaket alacak herkesi tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise Ordu'nun zengin kaynaklarının kullanılması gerektiğini söyledi.

Kentin tarım ve turizmin yanı sıra sağlık konusunda da merkez olabileceğine işaret eden Güler, Ordu'nun 19 ilçesiyle bunun için çok müsait olduğunu kaydetti.

Sağlık Müdürü Kasapoğlu'ndan Kovid-19 uyarısı

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, sağlık çalışanlarının yanında olan herkese teşekkür etti.

Herkesin maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Uyarıları sık sık yapalım ve hiçbir şekilde de bunu ertelemeyelim. Ne geliyorsa aile içi geliyor, ne geliyorsa arkadaş içinde geliyor. Çünkü 'Bu bizim dostumuz.' diyor ve 'Gel oturalım, çay içelim.' ya da 'Gel oturup muhabbet edelim.' diyor. Bu denildiği anda geçmiş olsun. Ordu için yapmış olduğum saha çalışmalarında yüzde 85-90 arası bulaş aile içi ya da dost meclisi. O yüzden biz dost meclisinde ve aile içinde emin olmadığımız müddetçe maske ve mesafe kuralından uzak durmayalım."

Konuşmaların ardından teşekkür plaketleri sahiplerine takdim edildi.

Törene, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin ve Meclis Başkanı Levent Yıldırım, sağlık kuruluşları ve üye firma temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli