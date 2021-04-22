Ordu'da fındık 21,5 liraya geriledi
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Ordu'da fındık 21,5 liraya geriledi

Ordu'da fındık 21,5 liraya geriledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ay sonunda durduracağı alımlar öncesi Ordu'da serbest piyasada fındık fiyatı 21 buçuk liraya kadar geriledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ay sonunda durduracağı alımlar öncesi Ordu'da serbest piyasada fındık fiyatı 21 buçuk liraya kadar geriledi.

Ordu'da, sezon sonrasında 25 liraya kadar yükselen ve sonrasında 23 lira seviyelerinde seyreden fındık fiyatları, TMO'nun 30 Nisan tarihinde durduracağı alım öncesinde geriledi. Serbest piyasada 21,5 liraya kadar gerileyen fındık fiyatları, bazı üreticileri tedirgin ederken, yeni sezonda fındık fiyatlarının üreticiyi memnun edeceği belirtildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatlarında bir haftadır görülen düşüşün, talep ve ihracat kaynaklı olmadığını ifade ederek, "TMO'nun 30 Nisan tarihinde piyasadan çekilecek olmasının üzerinden bir algı yapılarak fındık fiyatları üzerinden algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunlar üreticiyi panik yaptırmayacaktır. Bugün düşen fiyatlara rağmen üreticiler panik yapıp fındıklarını pazara indirmiyor" dedi.

"Fındığımız bunu hak etmiyor"

"Hasada da yaklaşık 3 aylık bir süreç var. Bugüne kadar bekleten birçok üretici gelecek sezona da bekletmeyi düşünüyor" diyen Soydan, "Fındığımız hem kalitesi hem de talebi ile bu fiyatları hak etmiyor. Ancak TMO da bu süreçte çok önemli görev yaptı ve üreticinin daima güvencesi oldu. Piyasayı da 22,5 lira altına düşürmeden bugüne kadar geldi. Ancak maalesef 30 Nisan'da piyasadan çekileceğinden inandırıcı olmayan bazı gelişmeler var. Fındığımızın, devletimizin öncülüğünde her zaman önü açıktır ve hasattan önce üreticiyi memnun edecek bir taban fiyatının açıklanacağını biliyoruz" şeklinde konuştu.

Soydan, TMO'nun belirli bir süre daha alımlara devam etmesinin, serbest piyasada fındığın taban fiyatının üzerinde seyretmesine faydalı olacağını ve üreticilerin bu yönde beklentileri olduğunu da söyledi.

(Selim Kuşcu/İHA)

Ordu'da fındık 21,5 liraya geriledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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