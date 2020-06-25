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Türkiye Triatlon Federasyonu'na dev sponsor!

Dünyada diş hekimlerinin 1 numaralı tercihi Oral-B, Türkiye Triatlon Federasyonu'nun ana sponsoru oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonu'na dev sponsor!
25.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:08

Sponsorluk anlaşmasını duyurmak üzere elektronik ortamda düzenlenen basın toplantısına Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu,Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve milli triatletler Esra Nur Gökcek ve Gültiğin Er katıldı. Anlaşma kapsamında Oral-B, Resmi Ana Sponsor olarak federasyonun düzenlediği tüm etkinliklere destek olacak, bu sporu geliştirmek ve daha fazla insana tanıtmak için çalışacak.

Triatlon nedir?

Triatlon sözcüğü, Yunanca'da "üç" anlamına gelen "treis" ile "yarışma" anlamına gelen "athlos" sözcüklerinin birleşmesinden oluşuyor. Bir sporcunun erişebildiği gücün limitlerini zorlayan, değişik yaş gruplarının yarışabildiği, güç, koordinasyon ve zekânın bir arada kullanıldığı, sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşu şeklinde icra edilen, dünyadaki en zorlu spor dallarından biridir.

Ferdi bir spor olan triatlon Sprint (kısa) mesafe, olimpik mesafe, olmak üzere 2 değişik mesafede yapılmaktadır:

Sprint-Kısa: Yüzme (750 m), Bisiklet (20 km), Koşu (5 km)

Olimpik: Yüzme (1500 m), Bisiklet (40 km), Koşu (10 km)

Ayrıca Ironman (Demir adam) kategorisinde: Yüzme 3.800 m, Bisiklet 180 km ve Koşu 42 km 195 m olarak uygulanmaktadır.

Dünyada ilk triatlon yarışı 18 Şubat 1978'de Hawai adalarında, Waikiki plajında yapıldı. Waikiki yüzme yarışları, Hawai adası çevresinde yapılan bisiklet yarışı ve Honolulu maratonunu birleştirmek fikri John Collins tarafından ortaya atıldı. Bu fikir destek buldu ve daha sonra yeni bir spor dalı olarak kabul edilecek ilk triatlon yarışması 15 kişinin katılımı ile yapıldı. 12 kişinin bitirebildiği bu yarışı 11.46.58 derecesi ile Gordon Haller kazandı.

Türkiye'de ise ilk resmi triatlon denemesi, olimpik standartlarda (1,5 km yüzme, 40 km bisiklet ve 10 km koşu) ve resmi hakemlerin nezaretinde 1988 yılında Eskisehir'de yapıldı. Bu yarışın birinciliğini 2 saat 59 dakika 43 saniye ile Nihat Aydın kazandı.

Kaynak: Bültenler

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