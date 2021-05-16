Operasyonel araç kiralama sektöründen ilk çeyrekte 4,2 milyar liralık yatırım

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'na göre, operasyonel araç kiralama sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 4,2 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 10,9'u olan 17 bin 100 adet aracı filosuna kattı.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'na göre, operasyonel araç kiralama sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 4,2 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 10,9'u olan 17 bin 100 adet aracı filosuna kattı.

TOKKDER, bağımsız araştırma şirketi Nielsen iş birliği ile hazırladığı 2021 ilk çeyrek sonuçlarını içeren TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'nu açıkladı.

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü, yılın ilk çeyreğinde 4,2 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 10,9'u olan 17 bin 100 adet aracı filosuna kattı. Söz konusu dönemde sektörün aktif büyüklüğü 42,4 milyar TL oldu.

Yılın ilk çeyreğinde 2020 sonuna göre yüzde 3,5 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 254 bin adede düştü. Sektörün 2020 sonundaki araç parkı 263 bin adet olmuştu.

Bu yılın ilk çeyreğinde Renault, yüzde 23,2 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault'yu yüzde 14,9 ile Fiat, yüzde 11,2 ile Volkswagen ve yüzde 11,1 pay ile Ford takip etti.

Söz konusu dönemde sektörün araç parkının yüzde 50,7'si kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 18 pay aldı. Hafif ticari araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Raporda, operasyonel kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların oranı da dikkati çekti.

Sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 82,2 ile dizel yakıtlı araçlar oluştururken, benzinli araçların payı yüzde 14,2, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 3,6'ya ulaştı. Otomatik vitesli araçların oranı ise yüzde 66,7'ye yükseldi.

Sözleşmelerin yarısı 30-42 ay süreli

Operasyonel kiralama sektörü, 2021'in ilk 3 ayını kapsayan dönemde ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya devam etti.

Sektörün ilk çeyrekte ödediği vergi tutarı toplamda 2,3 milyar TL'yi buldu. Sektördeki kiralama sürelerine bakıldığında ise yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki operasyonel kiralamaların yüzde 49,4'ünü 30-42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü.

İkinci olarak en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 19,6 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 19,3 oranında tercih edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip