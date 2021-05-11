OPEC: Küresel petrol talebi günlük 6 milyon varil artacak
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OPEC: Küresel petrol talebi günlük 6 milyon varil artacak

OPEC: Küresel petrol talebi günlük 6 milyon varil artacak
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol talebinin bu yıl, geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil artışla 96 milyon 500 bin varil olacağını açıkladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol talebinin bu yıl, geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil artışla 96 milyon 500 bin varil olacağını açıkladı.

OPEC'in nisan ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artışlar, yeni varyantların ortaya çıkması ve aşı uygulamaları gibi gelişmelerin sebep olduğu belirsizlik, petrol talebini etkilemeye devam ediyor.

Küresel ve bölgesel ekonomik görünümlerdeki gelişmeler, endüstriyel faaliyet ve iş gücü piyasalarındaki gelişmeler ile parasal ve mali teşvik tedbirleri ise kısa dönemde talep üzerinde etki oluşturabilecek unsurlar olarak dikkati çekiyor.

Öte yandan, ABD'de akaryakıt verilerindeki olumlu gelişmeler ve aşılama çalışmalarının ivme kazanması, normale dönme sinyallerini güçlendirerek hareketliliğin de artışa geçmesi yılın ikinci çeyreğine ilişkin iyimser beklentileri artırıyor.

Bu kapsamda, OPEC ham petrolüne talebin, bu yıl geçen yıla göre günlük 5 milyon 200 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 700 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol talebinin ise bu dönemde günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil (yüzde 6,58) artarak 96 milyon 500 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

OPEC'in petrol üretimi nisanda arttı

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 150 bin varil azalarak yaklaşık 93 milyon 60 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise söz konusu dönemde, 30 bin varil artarak yaklaşık 25 milyon 80 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Böylece, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı nisanda yüzde 0,1 artarak yüzde 27 oldu.

Bu dönemde OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Nijerya'da artarken, en büyük düşüş Venezuela'da görüldü.

Günlük üretim geçen ay bir önceki aya göre Nijerya'da 75 bin varil artış gösterdi, Venezuela'da 81 bin varil geriledi.

OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 180 bin varil azalarak 67 milyon 970 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, nisanda bir önceki aya göre 43 adet azalarak 1296 oldu. Bu kulelerden 354'ü OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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