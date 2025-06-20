Onuachu Trabzonspor'a geldi mi? Onuachu Trabzonspor'la anlaştı mı?

Onuachu Trabzonspor'a geldi mi? Onuachu Trabzonspor'la anlaştı mı?
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Trabzonspor, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaşıyor. Onuachu Trabzonspor'a geldi mi? Onuachu Trabzonspor'la anlaştı mı?

Trabzonspor, eski oyuncusu Paul Onuachu'nun transferinde Southampton ile 8 milyon euro civarında bir bedelle anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Peki, Onuachu Trabzonspor'a geldi mi? Onuachu Trabzonspor'la anlaştı mı?

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Southampton'ın Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu için Premier Lig ekibi ile 8 milyon euro civarında bir bedelle anlaşma sağladı. Haberde, kişisel şartlar için ise görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Transferin kısa süre içerisinde resmileşmesinin beklendiği ifade edildi.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN ONUACHU AÇIKLAMASI

Trabzonspor Başka Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Onuachu'nun transferiyle ilgili, "Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız.'' sözlerini sarf etmişti.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Southampton'da 28 resmi maça çıkan Paul Onuachu, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

TRABZONSPOR KARNESİ

Trabzonspor'da da 21 maçta süre bulan 31 yaşındaki golcü isim, Bordo-mavililerle rakip ağlara 15 gol attı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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