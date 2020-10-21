Online eğitimde kulaklıklara dikkat
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Online eğitimde kulaklıklara dikkat

21.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:00
Online eğitimde kulaklıklara dikkat

Pandemi döneminde uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitim tekrar başlasa da çok sayıda öğrenci eğitimlerini hala online olarak almaya devam ediyor.

Pandemi döneminde uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitim tekrar başlasa da çok sayıda öğrenci eğitimlerini hala online olarak almaya devam ediyor. Uzun süreli ve yüksek sesli kulaklık kullanımının öğrencilerde kalıcı işitme sorunlarına sebep olabileceğine işaret eden uzmanlar, işitme belirtilerine karşı duyarlı olunması gerektiğine dikkat çekti.

Özellikle bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi cihazlarla erişimin sağlandığı online eğitimde uzun süreli yüksek sese maruz kalmak, dersleri kulaklıkla takip eden öğrenciler açısından işitme konusunda risk taşıyor. İşitme sorunlarına karşı toplumu bilinçlendiren ve dünyanın önde gelen işitme cihazlarını, duyma sorunları yaşayanlarla buluşturan May İşitme Cihazları'nın Eğitim Sorumlusu Odyolog Seda Başkurt, online eğitim sürecinde erken yaşta kulaklıkla yüksek desibele maruz kalan öğrencilerin ileride işitme sorunu yaşayabileceklerini belirtti. Başkurt, "Bilimsel araştırmalar yüksek şiddette sese maruz kalmanın iç kulakta tüy hücre hasarına sebep olarak işitmenizde geriye dönüşü olmayan kayıplara sebep olduğunu göstermektedir" dedi. 85 desibel şiddetindeki sese 8 saat ve daha fazla maruz kalmanın işitme sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen Başkurt, kulaklıkların 120 desibel ve üstü seviyelere çıkabildiğini hatırlattı. Seda Başkurt, uzun süreli gürültü sonrası kişilerde baş ağrısı, tinnitus ve işitme kaybının meydana gelebildiğini söyledi.

Baştürk, kalabalık ortamlarda karşıdaki kişiyi anlamakta zorlanma, söyleneni tekrar ettirme gibi sorunların meydana geldiğini belirtirken, işitme kaybının çoğu zaman aniden ortaya çıkmadığına işaret etti.

Derslerini evden takip etmek zorunda kalan öğrencilerin kulaklıkla geçirilen süreyi kısıtlamaları gerektiğini söyleyen Seda Başkurt, "Kulak içi yerine kulak üstü kulaklıklar tercih edilmeli ve ses seviyesi en yüksekten düşük olmalı ve kulaklık tek kulağa değil iki tarafa da takılmalı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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