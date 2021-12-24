Önder Karaveli kendi hikayesini yazıyor

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, maçları döndürmeye başladı

ALİ DANAŞ - -

Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa beraberliğinden sonra istifa etmesiyle yeni teknik direktör belirleninceye kadar geçici olarak göreve gelen U19 teknik direktörü Önder Karaveli, ciddi anlamda kendi hikayesini yazıyor ve Beşiktaş'ın teknik direktörü olmaya doğru yol alıyor.

Futbol antrenörlüğüne 26 yaşında Beşiktaş altyapısında başlayan ve antrenörlük hayatının büyük bölümünü Beşiktaş'ta geçiren 47 yaşındaki teknik adam, A takımla çıktığı 3 maçta 7 puan alarak hem taraftarın, hem de yönetimin güvenini kazandı. Kasımpaşa maçından sonra hemen yeni teknik direktör getirmek için çalışmalara başlayan yönetim, Daniel Farke ve Bruno Pinheiro'dan ret cevabı aldı. Yerli teknik direktör konusunda ise acele etmek istemeyen yöneticiler, Önder Karaveli'nin Kayserispor maçını kazanması ve baştan sona üstün oynadığı Fenerbahçe'ye karşı da beraberlik almasıyla, yerli teknik direktör konusunda acele etmeme ve bekleme kararı aldı. Dün akşam Beşiktaş'ın başında 3. maçına çıkan ve bu maçı da kazanan Önder Karaveli için açıklama yapan başkan Ahmet Nur Çebi, 'Önder hocam böyle devam ettiği müddetçe, (ki bence edecektir) bizim onun arkasında durmamız lazım. Şansı bol olsun. Sezon sonu iyi gidiyorsa, başarılıysak, hocamız mutluysa, başardıysak 1, 2, 3, 5 sene devam etsin' diyerek ilerisi için beklentisini dile getirdi.

Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında maç içinde 2'şer kez geriye düşen Önder Karaveli'nin öğrencileri, 2-1 mağlubiyetten döndüğü Kayserispor'u 4-2 yenerken, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı. Dün akşam da Göztepe karşısında yine 1-0 mağlup duruma düşen siyah beyazlılar, Larin ve Ghezzal'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi. Beşiktaş bu 3 maçta aldığı 7 puanla 28 puana yükseldi ve sıralamada da 2 basamak ilerleyerek 7.'liğe kadar çıktı.