Önce uyuşturucu kullandı, sonra arkadaşını vurdu
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Önce uyuşturucu kullandı, sonra arkadaşını vurdu

24.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:51
Önce uyuşturucu kullandı, sonra arkadaşını vurdu

Nevşehir'de arkadaşlar arasında çıkan tartışma sonrasında yanında bulundurduğu tüfekle arkadaşını ayağından vuran E.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir'de arkadaşlar arasında çıkan tartışma sonrasında yanında bulundurduğu tüfekle arkadaşını ayağından vuran E.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi eski Dedeman oteli arkasında açık arazide uyuşturucu kullandıktan sonra aralarında çıkan tartışma sonrasında E.A., M.Y.'yi tüfekle ayağından vurdu. Polis ekipleri tarafından olay yerinde bulunan E.A., M.S., M.P., Ö.D. ve E.P. yakalanarak gözaltına alınırken yaralanan M.Y. ise hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında olay yerinde kullanılan bir adet bıçak, 1 adet av tüfeği ve 5 adet fişeğe el koyulurken araç içerisinde yapılan aramada ise 2 parça halinde 0,92 gram alüminyum folyo içerisinde bonzai, şeffaf polşet içerisinde -,30 gram metamfetmain, M.Y.'nin pantolon cebinden 0,53 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılırken 28 yaşındaki E.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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