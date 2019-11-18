On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 Milli Piyango

18.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:25

18 Kasım Pazartesi 2019 On Numara sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen üç kişi çıkmış ve talihliler kişi başına 192.270,70 TL kazanmışlardı. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı merakla bekleniyor? Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 902. haftanın On Numara sonuçları ne zaman belli olacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün, Milli Piyango İdaresi tarafından 902. On Numara sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

On Numara çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ…

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 18 Kasım 2019 On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 901. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 22, 24, 27, 32, 37, 41, 45, 62, 64, 70, 74, 75, 76, 78 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 901. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 192 bin 270 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 116 kişi 3 bin 315 lira 70'er kuruş, 8 bilen 2 bin 200 kişi 175'er lira 25 kuruş, 7 bilen 22 bin 390 kişi 24 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 134 bin 985 kişi 4 lira 30'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 220 bin 790 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Maltepe, İzmir'in Ödemiş ve Konya'nın Akşehir ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR?

On Numara Süper Loto ve Sayısal Loto gibi rakam tahmini esasına dayanan sayısal şans oyunudur ve Milli Piyango İdaresi tarafından yürütülür. 1 ila 80 arasında kura ile belirlenen 22 rakamdan 6, 7, 8, 9 ve 10 rakamı doğru tahmin edenler ve hiçbir sayıyı tahmin edemeyenler ikramiye kazanır.

On Numara katılımcıları On Numara oyun kağıdı üzerindeki 80 adet rakamdan 10 tanesini işaretler. Kura çekilişi sonucu 22 adet rakamlara uyum durumuna göre ikramiye kazanılmaktadır.