On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 20 Ocak MPİ On Numara sonuçları

21.01.2020 08:38 | Son Güncelleme: 21.01.2020 08:38

20 Ocak 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen üç kişi çıkmış ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen beş kişi 115.010,85 TL ikramiye kazandı. 911. haftanın On Numara sonuçları...

911. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 911. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 7, 12, 14, 24, 31, 34, 37, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 65, 72, 73, 74 ve 78 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 911. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar lira kazanırken; 9 bilen 92 kişi 4 bin 167'şer lira, 8 bilen 2 bin 450 kişi 156'şar lira, 7 bilen 22 bin 365 kişi 24'er lira, 6 bilen 133 bin 457 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 233 bin 541 kişi ise 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir, Ankara'nın Çankaya, Antalya'nın Muratpaşa, Balıkesir'in Karesi ve Uşak'ın Merkez ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 910. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 19, 25, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 54, 55, 57, 67, 68 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 910. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 195 bin 159 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 133 kişi 2 bin 934 lira 95'er kuruş, 8 bilen 2 bin 424 kişi 161 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 757 kişi 23 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 143 bin 794 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 213 bin 902 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Sincan, Çanakkale'nin Gelibolu ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinden yatırıldığı belirlendi.