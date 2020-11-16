On Numara bilet sorgulama! 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları: 16 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı?
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On Numara bilet sorgulama! 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları: 16 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı?

16.11.2020 11:58 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:02
On Numara bilet sorgulama! 16 Kasım On Numara çekiliş sonuçları: 16 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı?

On Numara çekilişi için araştırmalar devam ediyor. 16 Kasım On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? Kasım 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası! 16 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango Online 16 Kasım tarihli On Numara sonuçlarının açıklanması bekleniyor. On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 16 Kasım yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. On Numara'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 16 Kasım 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası!

HAFTANIN KAZANAN NUMARALARI BELLİ OLDU MU?

16 Kasım on numara sonuçları saat 20.00'da açıklanacak. Sonuçları takip etmek için TIKLAYINIZ.

Milli Piyango Online 16 Kasım tarihli On Numara sonuçlarının açıklanması bekleniyor. On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, 16 Kasım yapılan çekilişte kazanan kim merak ediliyor. On Numara'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 16 Kasım 2020 On Numara sonuçları canlı takip sayfası!

HAFTANIN KAZANAN NUMARALARI BELLİ OLDU MU?

16 Kasım on numara sonuçları saat 20.00'da açıklanacak. Sonuçları takip etmek için TIKLAYINIZ.

SİSAL ŞANS ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara 'da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 28 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyun severler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de On Numara oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği On Numara'da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinde yer alıyor.

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