Omuz Kasları Yırtılan Seda Sayan Ameliyat Olacak
Pilates yaparken omzundaki iki kası yırtılan ünlü şarkıcı Seda Sayan, yaz tatilinde ameliyat olacak.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, dün akşam programının yapım şirketinin düzenlediği iftar yemeğinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seda Sayan, sunuculuğunu yaptığı program sezon finaline girince omzunda meydana gelen kas yırtılması nedeniyle ameliyat olacağını söyledi.
FİZİK TEDAVİ İLE GEÇİRİLEMEDİ
"Pilates yaparken iki kasım yırtıldı. Fizik tedavi ile geçirebileceğimizi sandık ama olmadı. Ameliyat şart" diyen Sayan, yaz tatilini ameliyat için beklediğini söyledi.
"OĞLUMUN SEVGİLİSİYLE TANIŞMADIM"
Oğlu Oğulcan Engin'in sevgilisi ile tanıştığı haberlerini yalanyalayan Seda Sayan "Henüz tanışmadım. Oğulcan ile de konuşmadık bu konuyu. Çocuğum kimi getirirse başımın tacı. Ama daha küçük. Bence bir erkek 30 yaşından sonra evliliği düşünmeli" açıklamasında bulundu.
"HARÇLIĞIMI OĞLUMDAN ALIYORUM"
Oğulcan'ın çok aklı başında bir çocuk olduğunu da sözlerine ekleyen Sayan, "Ben artık harçlığımı ondan alıyorum. Artık her şeyi o yönetiyor, aileye o bakıyor. Patron o" dedi.
-
nasıl pilates yaparken? bence başka bir şey yaparken yırtılmıştır. kaç yaşına gelmiş bir nene halen aşk aşk der ya sonra aşklar böyle kasları yırtar :))Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
İYİ DE BİZE NE NAPALIM YANİ NEDEN KAFAMI BU GEREKSİZ BİLGİYLE DOLDURDUNUZ ŞİMDİ NAPACAM BEN BU BİLGİYİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
sorunun kaynağını anladı ve beyinden ameliyat mı olacak yoksaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
kaslar fazla zorlanmış benceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ELİNİZE DİLİNİZE DURSUN AKPARTİ GELELİ PARA GÖRDÜNÜZ YOL YEMEK HASTANE İMKAN GÖRDÜNÜZ HAİNLER NANKÖRLERCevap Yaz 1 Yayından Kaldır