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Ömer Toprak, Frankfurt maçında sakatlandı! Fibula kemiği kırıldı

Almanya Kupası çeyrek final maçında Eintracht Frankfurt sahasında Werder Bremen'i konuk etti. Zorlu karşılaşma Eintracht Frankfur'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmada Ömer Toprak ise aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.

05.03.2020 08:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 08:55
Ömer Toprak, Frankfurt maçında sakatlandı! Fibula kemiği kırıldı

Almanya Kupası çeyrek final maçında deplasmanda 'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Werder Bremen'in Türk stoperi aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki stoper sahayı sedyeyle terk etti.

FİBULA KEMİĞİ KIRILDI

Ömer'in durumuyla ilgili açıklama yapan Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, tecrübeli savunma oyuncusunun fibula kemiğininkırıldığını ve hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

Eintracht Frankfurt maç sonrasında Ömer Toprak için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Ömer Toprak, umarız çabuk iyileşirsin" ifadeleri kullanıldı.

MERİH VE OZAN DA SAKATLANMIŞTI

EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nda, Ömer Toprak ile birlikte sakatlanan stoper sayısı 3'e yükseldi.

Milli takım forması giyen savunma oyuncuları Merih Demiral ve Ozan Kabak daha önce sakatlanıp sezonu kapatırken, bu isimlere ek olarak Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun da sakatlanarak turnuvada oynama şansını kaybetmişlerdi.


Haber Videosu

: Ömer Toprak'ın aldığı sert müdahale sonrasında Fibula kemiği kırıldı
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HABER YORUMLARI (3)

  • AHMET FURKAN KAÇAKOĞLU:
    bu sakatlıklar kasti de olabilir Euro 2020 de neler yapabilleceğimiden korkuyorlarrrrrr
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  • BEYİN BEDAVA:
    evet şu anda bundesligada sondan ikinciler ve son 5 maçı kaybetmişler, belki ömer toprak oynamayacağı için biraz toparlanırlar
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  • GS Lİ:
    Böyle bir müdahele varmı yaw ? Karşındakide insan ve aynı yolla para kazanıyorsun. Azıcık medeni olucan
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