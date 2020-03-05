Ömer Toprak, Frankfurt maçında sakatlandı! Fibula kemiği kırıldı
Almanya Kupası çeyrek final maçında Eintracht Frankfurt sahasında Werder Bremen'i konuk etti. Zorlu karşılaşma Eintracht Frankfur'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmada Ömer Toprak ise aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.
Almanya Kupası çeyrek final maçında Werder Bremen deplasmanda Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.
Werder Bremen'in Türk stoperi Ömer Toprak aldığı sert müdahale sonrası ciddi şekilde sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 30 yaşındaki stoper sahayı sedyeyle terk etti.
FİBULA KEMİĞİ KIRILDI
Ömer'in durumuyla ilgili açıklama yapan Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, tecrübeli savunma oyuncusunun fibula kemiğininkırıldığını ve hastaneye götürüldüğünü açıkladı.
Eintracht Frankfurt maç sonrasında Ömer Toprak için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Ömer Toprak, umarız çabuk iyileşirsin" ifadeleri kullanıldı.
MERİH VE OZAN DA SAKATLANMIŞTI
EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nda, Ömer Toprak ile birlikte sakatlanan stoper sayısı 3'e yükseldi.
Milli takım forması giyen savunma oyuncuları Merih Demiral ve Ozan Kabak daha önce sakatlanıp sezonu kapatırken, bu isimlere ek olarak Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun da sakatlanarak turnuvada oynama şansını kaybetmişlerdi.
Haber Videosu: Ömer Toprak'ın aldığı sert müdahale sonrasında Fibula kemiği kırıldı
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bu sakatlıklar kasti de olabilir Euro 2020 de neler yapabilleceğimiden korkuyorlarrrrrrCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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evet şu anda bundesligada sondan ikinciler ve son 5 maçı kaybetmişler, belki ömer toprak oynamayacağı için biraz toparlanırlarCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Böyle bir müdahele varmı yaw ? Karşındakide insan ve aynı yolla para kazanıyorsun. Azıcık medeni olucanCevap Yaz 6 Yayından Kaldır