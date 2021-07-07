Ömer Kuşan, TECO Karacabey Belediyespor'da
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Ömer Kuşan, TECO Karacabey Belediyespor'da

Ömer Kuşan, TECO Karacabey Belediyespor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Bergama Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Ömer Kuşan'ı kadrosuna kattı.

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Bergama Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Ömer Kuşan'ı kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkan Vekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Yalova Kadıköy altyapısından yetişen 21 yaşındaki Ömer Kuşan, geçtiğimiz sezon Bergama Belediyespor formasıyla 30 maça çıkarken 4 gol kaydetti. - BURSA

Ömer Kuşan, TECO Karacabey Belediyespor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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