Ömer Faruk Beyaz kimdir? Ömer Faruk Beyaz kaç yaşında? Ömer Faruk Beyaz nereli? Ömer Faruk Beyaz hangi takımlarda oynadı?
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Ömer Faruk Beyaz kimdir? Ömer Faruk Beyaz kaç yaşında? Ömer Faruk Beyaz nereli? Ömer Faruk Beyaz hangi takımlarda oynadı?

Orta saha pozisyonunda görev yapan futbolcu Ömer Faruk kimdir? Ömer Faruk Beyaz kaç yaşında? Ömer Faruk Beyaz nereli? Ömer Faruk Beyaz hangi takımlarda forma giydi? Ömer Faruk Beyaz evli mi? Ömer Faruk Beyaz milli takım kariyeri!

Ömer Faruk Beyaz kimdir? Ömer Faruk Beyaz kaç yaşında? Ömer Faruk Beyaz nereli? Ömer Faruk Beyaz hangi takımlarda oynadı?
19.09.2020 08:05 | Son Güncelleme: 19.09.2020 08:09

Ömer Faruk Beyaz, 29 Ağustos 2003 İstanbul doğumlu Ömer Faruk Beyaz hangi takımlarda forma giydi? Ömer Faruk Beyaz hangi takıma transfer oldu?

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR?

Ömer Faruk Beyaz, 29 Ağustos 2003 İstanbul doğumlu. On Numara mevkisinde oynayan Türk futbolcu,Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. En potansiyelli Türk futbolculardan biri olarak gösterilmektedir. Fenerbahçe ile 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunmaktadır. 31 Ağustos 2019'da Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 16 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynanan maçın 87. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine oyuna girerek Fenarbahçe forması ile ilk resmi maçına çıktı. 7 Temmuz 2020 tarihinde Gençlerbirliği'ne karşı oynanan maçın 86. dakikasında Tolgay Arslan'ın yerin oyuna girerek ilk lig maçına çıkmış oldu.12 Temmuz 2020 tarihinde Sivasspor ile oynanan lig maçında Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldı. Aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu.

ÖMER FARUK BEYAZ MİLLİ TAKIM KARİYERİ!

24 Ekim 2017'de ilk kez Türkiye U-15 forması giydi. 11 maça çıkan Ömer Faruk, 4 gol kaydetti. Türkiye U-16 formasıyla 14 maçta 7 gol, Türkiye U-17 formasıyla 10 maçta 4 gol atmayı başardı. 21 Ağustos 2020'de ümit millî takıma çağrıldı.

ÖMER FARUK BEYAZ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

24 Ekim 2017'de ilk kez Türkiye U-15 forması giydi. 11 maça çıkan Ömer Faruk, 4 gol kaydetti. Türkiye U-16 formasıyla 14 maçta 7 gol, Türkiye U-17 formasıyla 10 maçta 4 gol atmayı başardı. 21 Ağustos 2020'de ümit millî takıma çağrıldı.

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