Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs olduğunu basına sızdıranlar 1 yıl hapis cezası alacak
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Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs olduğunu basına sızdıranlar 1 yıl hapis cezası alacak

18.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:23

Kasım ayında koronavirüse yakalanan G.Saray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui'nin test sonucunu basına sızdıranlar için Norveç polisi inceleme başlattı. Polis Müfettişi Andreas Kruszweski, "Bir kişinin mahremiyetinin ihlalinin ne kadar ağır bir suç olduğunu tüm Norveç görmeli. Omar'ın sonucunu basına sızdıran kişi en az 1 yıl hapis yatacak" dedi.

Norveç'te Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif olduğunu basına sızdıranlar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Norveç'ten Dagbladet'te yer alan habere göre; 29 yaşındaki Omar Elabadellaoui, 13 Kasım akşamı koronavirüs olduğunu öğrendi ve haber kısa bir süre sonra tüm Norveç basınında yer almaya başladı. Norveç Milli Takımı, çıkan haberler üzerine Avusturya'ya yedek takımını gönderdi. Ancak, Omar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını basına sızdıranlar aynı zamanda Galatasaraylı oyuncunun mahremiyet haklarını da ihlal ettiler. Norveç polisi de bu bilgiyi sızdıranın peşine düştü.

"EN KISA SÜREDE SONUÇLANACAK"

Norveç Polis Müfettişi Andreas Kruszewski, "Bu konuda araştırmalarımızı yaptık ve raporumuzu tuttuk. Mahremiyetin ve gizliliğin ihlali suçları işlendi. Davanın en kısa sürede sonuçlanacağına inanıyoruz." açıklamasını yaptı. Kruszewski, Norveç Futbol Federasyonu'nun da bu araştırmada tüm gücüyle yardımcı olduğunu açıkladı.

KRİTİK NOKTA: FÜRST MEDISINSK LABORATORIUM

Norveç Milli Takımı, Fürst Medisinsk Laboratorium'da koronavirüs testlerine girdi. Sonuçlar burada ortaya çıktı. Ancak, Fürst içerisinde bile sadece birkaç görevli bu test sonuçlarını görebiliyordu. Test sonucunun çıkmasından dakikalar sonra TV2 ve VG bu bilgileri haberlerinde duyurdu.

"OMAR'DAN 8 SAAT ÖNCE HABER VERİLDİ"

TV2'den Svein Graff, "Saat 22.30 gibiydi. Omar'ın koronavirüs testinin pozitif olduğuna dair bilgi bize ulaştı. Bilgi bize geldiğinde oyuncu uyuyormuş. Milli takım doktorunun bile Omar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberi yokmuş. Haberler çıkınca milli takım doktorunu uyandırıyor, soruyorlar. O da kendi bilgisayarından sonuçlara bakıyor ama sonuçların bilgi ekranında olmadığını söylüyor." açıklamasını yaptı.

"KİŞİ KİŞİ, SANİYE SANİYE ARAŞTIRMA YAPTIK"

13 Kasım Cuma günü sabahı Milli Takım oyuncularının koronavirüs test sonuçları kendilerine ulaştı. VG ise sonucu Omar'ın kendisinden ve milli takım doktorundan 8 saat önce almıştı bile. Polis Müfettişi Kruszweski, "Bu tip bir olaya çok nadiren rastlıyoruz. Bu nedenle çok sıkı ve geniş çapta araştırmalar yaptık. Kişi kişi, saniye saniye araştırma yaptık." ifadelerini kullandı.

"SIZDIRAN, EN AZ 1 YIL HAPİS YATACAK"

Kruszewski, "İz üstündeyiz. Soruşturmanın faydası için daha fazla detay vermek istemiyorum. Ancak, kısa süre sonra delillerimizi tek tek masanın üstüne koyacağız. Bu dosya, 2021'in ilk çeyreğinde kapanacak. Biz bu davaya halka ibret olması açısından dikkat ediyoruz. Bir kişinin mahremiyetinin ihlalinin ne kadar ağır bir suç olduğunu tüm Norveç görmeli. Bu kişi meşhur bir milli takım oyuncusu da olabilir ancak sonuç fark etmez. Bu nedenle Omar'ın test sonucunu basına sızdıran kişi en az 1 yıl hapis yatacak." dedi.

Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs olduğunu basına sızdıranlar 1 yıl hapis cezası alacak
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