Futbolcu sevgilisi Grealish yüzünden ölüm tehditleri alan güzel model Sasha'nın psikolojisi bozuldu

EURO 2020 finalini İtalya'ya kaybeden İngiliz futbolculara gelen ırkçı mesajlar ve ölüm tehditleri devam ediyor. Futbolcuların ailelerine de saldırılar var. Jack Grealish'in sevgilisi Sasha Attwood, her gün yüzlerce tehdit mesajı aldığı için psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Sasha, bu mesajları da ifşa etti.

Manchester City'ye transfer olması beklenen yıldız futbolcu Jack Grealish'in model sevgilisi Sasha Attwood, oldukça zor günler geçiriyor. İngiltere'nin İtalya'ya finalde kaybetmesinden dolayı Jack Grealish ve sevgilisi de bu saldırılara maruz kaldı. Sasha Attwood, bu mesajları Grealish'ten daha çok alıyor.

"ÖLDÜRMEM İÇİN YARDIM EDİN"

Skorer'in aktardığı haberde; Sasha'nın ifşa ettiği mesajlar da paylaşıldı. Güzel modele, "Kanser ol, trafik kazası geçir, ailen yok olsun, seni öldüreceğim, Sasha'yı öldürmek için yaptığım planda bana yardım edin" gibi çeşitli mesajlar atıldı. Güzel model bu mesajlardan dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve zor günler yaşadığını ifade etti.