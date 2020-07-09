'Oltalama' soruşturmasında 3 kişi daha yakalandı (2)
2 KİŞİ TUTUKLANDIBolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Tacettin B. ve Feridun A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
09.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:33
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Bolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Tacettin B. ve Feridun A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.İ. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA