'Oltalama' soruşturmasında 3 kişi daha yakalandı (2) 2 KİŞİ TUTUKLANDIBolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Tacettin B. ve Feridun A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI Bolu'da 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen Tacettin B. ve Feridun A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ş.İ. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA