OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ ADINA SPOR SALONU AÇILDI
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OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ ADINA SPOR SALONU AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye okçulukta olimpiyat tarihinin ilk altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz adına eğitim aldığı Nişantaşı Üniversitesi'nde spor salonu açıldı.

? 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye okçulukta olimpiyat tarihinin ilk altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz adına eğitim aldığı Nişantaşı Üniversitesi'nde spor salonu açıldı. Açılışta konuşan Gazoz, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek, 'İsmim ölümsüzleşti. Hedefim 3 yıl sonra Paris'teki olimpiyatlara tam kadro olarak katılarak madalya sayımızı 4'e çıkarmak' dedi.

Nişantaşı Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mete Gazoz, Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, arkadaşları ve öğretim üyeleri büyük bir coşkuyla karşılandı. Alkış ve konfetilerle okula giriş yapan Gazoz'a çiçek verilerek, hatıra fotoğrafı çekildi. Gazoz, zafer sırasında verdiği selamı tekrarlayarak, Uysal ile spor salonunda ok atışı yaptı.

'ÇOK MUTLUYUM, İYİ Kİ ŞAMPİYON OLMUŞUM'

Çok mutlu olduğunu söyleyen olimpiyat şampiyonu Gazoz, 'Bu başarının böyle bir zamanda gelmesi birkaç saatliğine bile olsa insanları kötü atmosferden uzaklaştırıp, güzel bir şeye yönlendirerek, kafalarını dağıtmak beni şampiyon olmaktan daha çok mutlu etti. Çok mutluyum, iyi ki şampiyon olmuşum' diye konuştu.

HEDEF: PARİS OLİMPİYATLARI'NDA MADALYA SAYISINI ARTIRMAK

Son iki olimpiyata bir kadın, bir erkek olarak katıldıklarını anlatan Gazoz, '24 yıl sonra ilk defa tam kadro 3 erkek 3 kadın sporcu olarak 3 yıl sonra Paris'te yapılacak olimpiyatlara katılacağız. Paris Olimpiyatları'nda 1 olan madalya sayımızı 4'e çıkarmayı hedefliyoruz. Çok mutlu ve gururluyum. İsmim ölümsüzleşti. Buraya gelip adımı görenler, arkasında ne kadar emek ve çaba olduğunu bilecek' ifadelerini kullandı.

UYSAL: METE GAZOZ ORMANI YAPACAĞIZ

Mete'ye küçük bir anı olması için spor salonunu açtıklarını söyleyen Dr. Levent Uysal ise 'Mete ile gurur duyduk. Ona önce Türkiye sonra da okulumuz adına teşekkür ediyorum. Bu kötü günlerde bize tebessüm ettirdi ve heyecan yaşattı, iyi ki var. Nişantaşı Eğitim Vakfı olarak Mete adına 500 fidan bağışlıyoruz, küçücük Mete Gazoz ormanı yapacağız' dedi.

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ ADINA SPOR SALONU AÇILDI
OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ ADINA SPOR SALONU AÇILDI
OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ ADINA SPOR SALONU AÇILDI
OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ ADINA SPOR SALONU AÇILDI
OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ ADINA SPOR SALONU AÇILDI
OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ ADINA SPOR SALONU AÇILDI
OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ ADINA SPOR SALONU AÇILDI
OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ ADINA SPOR SALONU AÇILDI
OLİMPİYAT ŞAMPİYONU METE GAZOZ ADINA SPOR SALONU AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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