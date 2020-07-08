Olimpiyakos, Galatasaraylı Harrison'u kadrosuna kattı
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, 2 sezondur Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen ABD'li Aaron Harrison'u transfer etti.
08.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 08.07.2020 21:07
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, 2 sezondur Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen ABD'li Aaron Harrison'u transfer etti.
Olympiakos Kulübü, 25 yaşındaki Aaron Harrison ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Harrison, geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta ile ULEB Avrupa Kupası'nda çıktığı 16 karşılaşmada 5,9 sayı ve 2,8 asist ortalamasıyla oynamıştı.
Kaynak: AA