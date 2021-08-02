"Olimpik Anneler" İbrahim Çolak'ın mücadelesini beraber izledi
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"Olimpik Anneler" İbrahim Çolak'ın mücadelesini beraber izledi

'Olimpik Anneler' İbrahim Çolak'ın mücadelesini beraber izledi
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Procter&Gamble'ın (P&G) Türkiye'de spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı "Olimpik Anneler" projesinin sporcu anneleri, olimpiyatlarda mücadele eden çocuklarına destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Procter&Gamble'ın (P&G) Türkiye'de spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı "Olimpik Anneler" projesinin sporcu anneleri, olimpiyatlarda mücadele eden çocuklarına destek vermek amacıyla bir araya geldi.

İstanbul'daki bir otelde buluşan anneler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler artistik cimnastik halka aleti finalinde yarışan milli sporcu İbrahim Çolak'ın mücadelesini beraber takip etti.

İbrahim Çolak'ın yarıştığı anlarda annesi Sultan Çolak, duygusal anlar yaşadı.

Buluşmada konuşan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Medya Direktörü Nesli Kılıçal, "2014 yılında başlattığımız Olimpik Anneler projemizin sporcularından gelen güzel haberler bizim için gurur verici. Proje yolculuğumuzun da ne kadar doğru gittiğinin göstergesi. Bir yandan spor yapan çocukların oranı artıyor, bir yandan da Mete Gazoz gibi ülkemize alanında ilk defa altın madalya getiren ve İbrahim Çolak gibi aldığı başarıları devam ettiren sporcular göğsümüzü kabartıyor. Olimpiyatlara, sporculara ve olimpik annelere destek olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sultan Çolak, "İbrahim küçüklüğünden beri hayatını cimnastiğe adadı ve bugün bu sporun en zirve organizasyonunda Türkiye'yi temsil etti. Ben ona inanıyorum ve başarılarıyla gurur duyuyorum." şeklinde konuşurken, boksta madalya için yarışan Buse Naz Çakıroğlu'nun annesi Duygu Çakıroğlu, "Çok gururlu ve mutluyum. Buse Naz göğsünde ay-yıldızı taşımak adına hiç pes etmedi. Tüm dualarım onunla." değerlendirmesinde bulundu.

Boksta mücadele eden Batuhan Çiftçi'nin annesi Züleyha Çiftçi: "Her attığı ya da her yediği yumrukta kalbim Batuhan'la. O bizim her zaman gururumuz oldu. Onlar spor yapıyor ama inanın ailesi olarak biz de onlarla spor yapıyoruz." derken, badminton alanında yarışan Neslihan Yiğit'in annesi Hürü Yiğit de "Neslihan olimpiyatlardan madalyasız dönmüş olabilir ama o bizim gönlümüzün şampiyonu. Girdiği diğer mücadeleleri kazanacağından hiç şüphemiz yok." şeklinde konuştu.

Yüzme alanında mücadele eden Berkay Ömer Öğretir'in annesi Elif Köymen ise, "Berkay sudan korktuğu için 8 yaşında yüzmeye verdik. Serüvenimiz böyle başladı. Yüzmeye başladığında onun için doğru bir karar aldığımı düşünmüştüm ama aslında kendim için çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü tarifi olmayan duygular yaşadık." açıklamasında bulundu.

'Olimpik Anneler' İbrahim Çolak'ın mücadelesini beraber izledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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