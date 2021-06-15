Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti
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Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti

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Sao Paulo'nun futbolcusu Daniel Correa Freitas'in cinsel organı kesik halde ormanda bulunması olayında yeni gelişmeler yaşandı. Freitas'ı, eşiyle yatak pozlarının eline geçmesinin ardından önce öldürüp sonra cinsel organını kestiğini itiraf eden şahıs, Freitas'ın eşine tecavüz ettiğini ve yatak odasından çığlık sesleri gelmesi üzerine odaya koştuğunu iddia etti. Ancak kadında tecavüz bulgularına rastlanmadığı belirtildi.

Brezilya'nın önde gelen takımlarından Sao Paulo'nun, Sao Bento'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcusu Daniel Correa Freitas'ın 2018 yılında ormanda cinsel organı kesilmiş halde bulunması olayının detayları ortaya çıktı. Daniel Correa Freitas, yılbaşı partisinde Cristina Brittes adlı kadınla yatakta çekilmiş pozlarını arkadaşına göndermiş ancak bu pozlar Brittes'ın eşi Edison'un eline geçmişti.

Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti
Daniel Correa Freitas ile Cristina Brittes'in yatakta çekilmiş pozları

DAVADA İLERLEME KAYDEDİLDİ

Edison da fotoğrafların eline geçmesinin ardından Freitas'ı öldürüp cinsel organını kestikten sonra ormana attığını itiraf etmişti. Olayla ilgili 7 kişinin soruşturulduğu davada yeni gelişmeler yaşandı. Edison, Freitas hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı ancak kadından alınan örnekler, eşinin iddialarını doğrulamadı.

Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti
Edison Brittes

TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANMADI

Edison, mahkemede verdiği ifadede Daniel'i eşine tecavüz girişiminde bulunduğu için öldürdüğünü söyledi. Edison, eşinin odasından gelen çığlık sesleri üzerine odaya daldığını ve Freitas'ın eşine tecavüz etmeye çalıştığını gördüğünü anlattı. Ancak dedektiflerin yaptığı çalışmalar, katil zanlısının ifadelerini yanlış çıkardı. Kadından alınan örnekler ve yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Mahkemede, sanıkların tutuklu yargılanmasına ve davayla ilgili delillerin genişletilmesine hükmetti.

Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti
Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti
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