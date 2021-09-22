Olayın en net görüntüsü! Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı - Haberler Spor
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Olayın en net görüntüsü! Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmasında Balotelli, attığı golden sonra ortalığı karıştırdı. Balotelli uzaktan attığı golün ardından Sergen Yalçın'a 'Benim beynim var' hareketi yaptı. Ardından bazı tahriklerde bulundu. Maçın bitimiyle Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin tahrikler sonrası adeta çılgına döndü. Kalabalığın arasında Adana Demirli görevlilerle yaka paça olan Şahin, yumruğunu sıkıp Balotelli'ye ulaşmaya çalıştı. Şahin'i Beşiktaş'ın 4 personeli tutmaya çalıştı.

BEŞİKTAŞ (Haberler.com) - Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşması uzun yıllar unutulmayacak olaylara sahne oldu. Siyah-Beyazlılar, 3-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğü koruyamadı. Konuk ekip ikinci yarıda 3-3 yaparak, 1 puanla sahadan ayrıldı. Ancak skordan çok Balotelli ve Beşiktaşlılar arasında yaşananlar gündeme damga vurdu.

Olayın en net görüntüsü! Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı

Oyuna girip uzaktan attığı golle farkı 1'e indiren Balotelli, Sergen Yalçın'a doğru 'Benim beynim var' hareketi yapıp sarı kart gördü. Bu anlardan sonra ortalık karıştı. Beşiktaş ve Adana Demir kulübeleleri sürekli gerilim halindeydi.

Olayın en net görüntüsü! Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı

Beşiktaş, uzatmaların da bittiği anlarda golü yedi. Asisti yapan Balotelli, bazı hareketleriyle yine tahrik etti. O sırada kenar kulübeleri karıştı.

Olayın en net görüntüsü! Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı

Bitiş düdüğünün geldiği ilk anda tünel çıkışı büyük arbede yaşandı. İki taraftan bazı görevlilerin birbirine vurduğu da görüldü, ancak fiziksel olaylar çok büyümeden önlendi. En öfkeli isim ise Murat Şahin'di. Murat Şahin'i Beşiktaşlı personeller tutmakta güçlük çekti. Adana Demirliler ile gerilim yaşan Şahin, kalabalığın arasına girip yumruğunu sıkıp Balotelli'ye yönelmeye çalıştı. Olaylar tünelde de devam etti. Yumruklaşma olup olmadığı hakkında bilgi yok. İki kulübe verilecek cezalar merak konusu oldu.

Olayın en net görüntüsü! Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı

Olayın en net görüntüsü! Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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/üzüldüm
/sinirlendim
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Yorumlar (1)
kadir bedir :efendilere bak hele..
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Haber: Olayın en net görüntüsü! Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı - Haberler Spor
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