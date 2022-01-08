Olay yeri inceleme sınavını kazanan emniyet personeli eğitimine başladı - Haberler
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Olay yeri inceleme sınavını kazanan emniyet personeli eğitimine başladı

Olay yeri inceleme sınavını kazanan emniyet personeli eğitimine başladı
AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğünce ilk kez aynı anda 81 ilde açılan olay yeri inceleme branşı sınavını kazanan emniyet personeli eğitimlerine başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce ilk kez aynı anda 81 ilde açılan olay yeri inceleme branşı sınavını kazanan emniyet personeli eğitimlerine başladı.

Alınan bilgiye göre, 81 İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personel için ilk kez aynı anda olay yeri inceleme branş sınavı açıldı.

Sınavı kazanan personelin Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde eğitimlerine başladı.

Olay yerinden elde edilen delillerin suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesinde büyük öneme sahip olduğu değerlendirilirken Kriminal Daire Başkanlığının teknolojinin tüm imkanlarından faydalandığı ve yeni projelerle de bu konudaki kararlılığını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan yurdun çeşitli illerinden gelerek eğitime başlayan personel Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü yerleşkesinde ağaç dikme etkinliğine katıldı.

Olay yeri inceleme sınavını kazanan emniyet personeli eğitimine başladı

Olay yeri inceleme sınavını kazanan emniyet personeli eğitimine başladı

Olay yeri inceleme sınavını kazanan emniyet personeli eğitimine başladı

Olay yeri inceleme sınavını kazanan emniyet personeli eğitimine başladı

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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