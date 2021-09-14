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Okulların açılması öğrencileri sevindirdi, esnafın yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Okulların açılması öğrencileri sevindirdi, esnafın yüzünü güldürdü

Korona virüs pandemisi nedeni ile yaklaşık 1 buçuk yıl kapalı kalan okulların yeniden yüz yüze eğitime açılması hem öğrencileri sevindirdi hem de esnafın yüzünü güldürdü.

Korona virüs pandemisi nedeni ile yaklaşık 1 buçuk yıl kapalı kalan okulların yeniden yüz yüze eğitime açılması hem öğrencileri sevindirdi hem de esnafın yüzünü güldürdü.

Yüz yüze eğitimden uzak geçen 1 buçuk yılın ardından tüm kademedeki okullarda yeniden tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim öğretim verilmeye başlandı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci okulları, sınıfları doldurdu. Bir milyon 100 binden fazla öğretmen de okullarda, sınıflarda öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler arkadaşlarına ve sınıflarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, esnaf da öğrencilerle birlikte işlerinin düzelmesinin sevincini yaşadı.

Diyarbakır'da okulların açılmasıyla beraber tekrardan yüz yüze eğitime geçmekten mutlu olan öğrencilerin yanı sıra esnaf da işlerinin yavaş yavaş düzeldiğini söyledi. 8. sınıf öğrencisi olan Melek Kırınfıl, okulların tekrar yüz yüze eğitime açılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Kırınfıl, "LGS öğrencisiyim 8. sınıfa gidiyorum, 2 yıla yakındır okul yoktu, sağlam bir temel alamadık. Okullar açıldığı için çok mutluyum. Arkadaşlarımı öğretmenlerimi çok özlemiştim. Umarım bir daha okullar kapanmaz. Onun için maske, hijyene, mesafemize dikkat edelim" dedi.

6. sınıf öğrencilerinden Yağmur Karal ise "Okulu çok özledim, tam zamanlı açılması da açılması da bizim için çok iyi oldu. Arkadaşlarımı çok özlemiştim. Uzaktan eğitim pek verimli olmuyordu ama şuan yüz yüze olduğu için çok mutluyum" diye konuştu.

Okulu çok özlediğini belirten lise öğrencisi Umut Can Yayık da, "Arkadaşlarımızı sıralarımızı çok özlemiştik. Okulların açılması çok iyi oldu" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da 28 yıldır tost yapıp sattığını belirten Şaban Barut, "Pandemi ve okulların kapalı olmasından dolayı işlerimiz durmuştu. Şimdi okulların açılmasıyla yavaş yavaş toparlanmaya başladık. Öğrenci oldu mu hareket olur, inşallah işlerimiz de daha iyiye gidecek" dedi. - DİYARBAKIR

Okulların açılması öğrencileri sevindirdi, esnafın yüzünü güldürdü

Okulların açılması öğrencileri sevindirdi, esnafın yüzünü güldürdü

Okulların açılması öğrencileri sevindirdi, esnafın yüzünü güldürdü

Okulların açılması öğrencileri sevindirdi, esnafın yüzünü güldürdü

Okulların açılması öğrencileri sevindirdi, esnafın yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Okulların açılması öğrencileri sevindirdi, esnafın yüzünü güldürdü - Haberler Ekonomi
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