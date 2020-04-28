Okullara "2 milyon metrekare alan boyama" için Filli Boya Filli Boya, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında Covid-19 salgınına karşı, okulların fiziki koşullarını iyileştirmek, hijyenik olarak önümüzdeki eğitim öğretim yılına hazır hale getirmek ve çocuklara umut aşılamak için 10 milyon lira değerinde, 2 milyon metrekare...

Filli Boya, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol kapsamında Covid-19 salgınına karşı, okulların fiziki koşullarını iyileştirmek, hijyenik olarak önümüzdeki eğitim öğretim yılına hazır hale getirmek ve çocuklara umut aşılamak için 10 milyon lira değerinde, 2 milyon metrekare alanın boyanabileceği boya yardımı yaptı.

Filli Boya'dan yapılan açıklamada, "Bu destekle öğrenciler eğitime yeni renkleriyle ve tertemiz olarak merhaba diyecek" denildi.

Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, "Sadece ülkemiz değil, tüm dünya büyük bir sınavdan geçiyor" diye anımsattı ve eklei: "Daha önce hiç yaşamadığımız, büyük ve küresel bir sorunla boğuşuyoruz. Bu süreci ancak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşabiliriz. "Bugün 'ben' değil, 'biz' demenin ne kadar doğru bir haslet olduğunu bir kez daha görüyoruz. "Betek Boya olarak bu süreçte ülkemiz ve insanımız için her zaman olduğu gibi üstümüze düşeni yapıyoruz."Şu anda okullarından uzak olan çocuklarımıza umut olmak, onları bu zor dönemde biraz da heyecanlandırmak istedik. "Bu amaçla çocuklarımızın yeni eğitim öğretim yılında daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için 10 milyon lira değerinde, 2 milyon metrekare alanın boyanabileceği boyayı okullarımıza gönderdik. "Bu sayede eğitimlerine çok daha renkli ve hijyenik bir şekilde devam etmiş olacaklar. "Yine her zaman olduğu gibi bu dönemde de en büyük paydaşlarımızdan boya ustalarımızın da yanındayız.

"Bu anlayışla 25 bin adet gıda destek kolisini Filli Ustaların evlerine ulaştırdık."

Kaynak: DHA