Okuldan bilgisayar ve parçaları ile çocuk ayakkabıları çalıp, toprağa gömmüşler
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Okuldan bilgisayar ve parçaları ile çocuk ayakkabıları çalıp, toprağa gömmüşler

19.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:34
Okuldan bilgisayar ve parçaları ile çocuk ayakkabıları çalıp, toprağa gömmüşler

VAN'ın Tuşba ilçesinde, gece girdikleri okuldan bilgisayar ile parçaları ve çocuk ayakkabıları çalan 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, gece girdikleri okuldan bilgisayar ile parçaları ve çocuk ayakkabıları çalan 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Hırsızlık şüphelileri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalındıktan sonra toprağa gömülen eşyalar ise okula teslim edildi. 

Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde bulunan okula, üzerlerinde uzun pardösüyle gece giren 2 hırsızlık şüphelisi; 3 bilgisayar ile monitör, klavye, hard disk, ses sistemi, internet dağıtıcısı, yardım için toplanan 12 çift çocuk ayakkabısı ile çocuk montunu çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, hırsızların yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalındıktan sonra toprağa gömüldüğü saptanan eşyalar ise çıkarılarak, okul yönetimine teslim edildi. 


Okuldan bilgisayar ve parçaları ile çocuk ayakkabıları çalıp, toprağa gömmüşler
Okuldan bilgisayar ve parçaları ile çocuk ayakkabıları çalıp, toprağa gömmüşler
Okuldan bilgisayar ve parçaları ile çocuk ayakkabıları çalıp, toprağa gömmüşler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

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