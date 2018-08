Oksijen Tesisleri" Bayram Tatilinde Günde 100 Bin Kişi Ağırlayacak

CEM ŞAN - Yapımı devam eden İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Bursa-İstanbul arasında hizmet sunan akaryakıt ve ticari alanlardan oluşan 11 "oksijen" dinlenme tesisini, bayram tatili boyunca günlük yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ Genel Müdürü Alp Gürdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 408 kilometrelik güzergahında gidiş ve dönüşte toplam 33 dinlenme tesisi yapılacağını söyledi.

Gürdil, otoyolun İstanbul'dan Bursa'ya kadar olan bölümünün açıldığını belirterek, otoyol üzerinde ticari alanlar oluşturduklarını ve şu ana kadar farklı büyüklüklerde 11 tesis açtıklarını dile getirdi.

Bu tesislerin yapımında öncelikle hedef kitleleri belirlediklerini ifade eden Gürdil, "Birinci öncelikli tatilciler, ikinci öncelikli iş peşindekiler yani yol üzerinde seyahat eden beyaz yakalı veya satış temsilcileri, üçüncü öncelikli de bölge halkı. Tesislerimizin bazıları kente çok yakın noktalarda olduğu için bölge halkı tesislerimizi ziyaret edebilsin, burada güzel vakit geçirebilsin aynı zamanda şehirlerde beğendikleri lezzetleri tesislerde bulsunlar istiyoruz." dedi.

Gürdil, yap-işlet-devret modelinin kendilerine verdiği güçle bunları planladıklarını vurgulayarak, "Etap etap bu işte yürüyoruz. Birinci etap olan İstanbul'dan Bursa'ya kadar etabımız 1 yıl 3 ay kadar bir geçmişi var. Geçen seneyle bu seneyi karşılaştırdığımızda çok ciddi artışların olduğunu gözlemliyoruz. Perakende de yaklaşık 2,5 kat artan bir gelişme görüyoruz. Bu da bizi çok sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı dinlenmenin kaza oranlarını da azaltacağına işaret eden Gürdil, "400 küsur kilometrelik bir otoyolda uzun süren araç kullanımlarında kazaların önüne geçmek için mola verme sıklığını artırmak büyük önem taşıyor. Özellikle bayramlarda, yorgunluk ve uykusuzluğun getirdiği kazaları önlemek için sıkça donanımlı tesislerde durmayı özendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca mola verildiğinde dinlenme yanında eğlenme imkanı da bulmalarını sağlamak için konseptimizi genişletiyoruz. Özellikle uzun yola çıkan sürücülerin 1,5-2 saatte bir dinlenmesi ve hareket etmesi tavsiye ediliyor. Bu da tesislere olan ilgiyi artırıyor." diye konuştu.

"Günlük yaklaşık 100 bin ziyaretçi sayısını yakalarız"

Gürdil, şu anda 214 kilometrede faal olarak 11 tesiste hizmet verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu tesislere normal dönemde günlük toplam 28 bin ile 35 bin arasında ziyaretçi girişimiz var. Bu rakamlar, bayram dönemlerinde neredeyse 2,5 katına, belki daha fazlasına da çıkabiliyor. Bir de güzel olan bir şey var. Bursa-İstanbul yolu üzerinde tecrübe edindiğimiz şey şu, bayramın her günü hareketli oluyor. Geçmişte bayrama gidişte ve dönüşte hareket olurdu. Biz de artık bu güzergah içinde her gün bayram hareketi olduğu için çok ciddi bir yoğunluk görüyoruz. Bu da bizi fevkalade memnun ediyor. Bayram tatilinde günlük 100 bin ziyaretçi sayısını yakalarız. Bu rakam bayram tatili olan 9 gün boyunca her gün devam edecek. Bu potansiyeli hem bölge halkından hem de yolun üzerindeki geçişlerden yakalıyoruz."

Son dönemde döviz kurlarındaki yükselişe bağlı olarak ekonomide bir hareketlilik yaşandığını ancak buna rağmen bayram tatili dolayısıyla uçak ve otobüs biletlerinin satıldığını, yollarda yoğunluk olduğunu dile getiren Gürdil, ekonomideki canlılığın devam ettiğini vurguladı.

"Perşembe gecesinden inanılmaz bir hareketlilik başladı"

Tesislerin cirolarının iyi olduğunu dile getiren Gürdil, "Henüz daha bayram arifesinde olmamıza rağmen perşembe gecesinden inanılmaz bir hareketlilik başladı. Perşembe gecesinden itibaren gece ve gündüz trafiğimiz yoğun. Sanırım bu bütün bayram boyunca devam edecek." dedi.

Şu anda 48 marka ve 65 bağımsız alanda yöresel lezzetleri de müşterilerin beğenisine sunduklarını anlatan Gürdil, bu lezzetlerin tesislerde bulunması yönünde yolun kalan kısmındaki tesisler için birçok talep aldıklarını ve bunları değerlendirdiklerini bildirdi.

Gürdil, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar aşağı yukarı 2 bin kişilik istihdam söz konusu 11 tesisimizde. Tabii ki tesislere daha fazla girişlerle bu istihdam rakamı daha da artacaktır. Yol tamamen bittiğinde açılacak 33 tesiste 5 bin kişi istihdam edilecek diye düşünüyoruz. Bunları aileleriyle düşündüğünüzde ciddi bir ekonomik boyut oluşuyor. Satışlar arttıkça istihdam edilecek kişilerin oranı da fazlalaşacak. Çünkü mevcut yerlerimizde destekli hizmet verecekler. Yakın zamanda önümüzdeki 2-3 yıl içinde bu potansiyelin çok daha artacağını tahmin ediyoruz. Burada ihtiyaç duyulan çalışan sayısı da artacaktır."