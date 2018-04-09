Oib'in Yeni Başkanı Baran Çelik Oldu

Türkiye ihracatının 12 yıldır şampiyonu otomotiv sektörünün koordinatör kuruluşu Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nde (OİB) gerçekleştirilen Genel Kurul'da, tek liste ile seçime giden ve 106 oyun tamamını alan Baran Çelik oy birliğiyle yönetim kurulu başkanı seçildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Türkiye ihracatının beşte birinden fazlasını tek başına gerçekleştiren otomotiv, liderliğine kararlılıkla devam edecek. 2017 yılında ihracatının yüzde 77'sini AB Ülkelerine yapan Türk otomotiv sektörü, ana ve yan sanayisiyle gücünü ve kalitesini net bir şekilde ortaya koydu. Yeni dönemde mevcut ve hedef pazarlar için stratejik adımlarla küresel rekabet gücümüzü daha da artıracağız" dedi.

Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü olan ve 28,5 milyar dolarla geçen yıl ihracatta tüm zamanların rekorunu kıran otomotiv sektöründe koordinatör kuruluş olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile seçime gidilen Genel Kurul'da 106 oyun tamamını alan Baran Çelik, oy birliğiyle Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Türkiye'nin 45 ilinde toplam 4 bin 700 aktif üyesi olan OİB, 27 yıldır faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) bünyesinde bulunan OİB, yüzde 87'lik ihracat payı ile UİB'in de lokomotif birliği durumunda bulunuyor. OİB'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik de seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada sonucun Türkiye otomotiv endüstrisine hayırlı olmasını diledi. Çelik, OİB'in açıkladığı verilere göre martta 3,1 milyar dolarlık ihracatla aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırarak bir kez daha dikkatleri üzerine çeken sektörün, son 26 aydır ihracatta artış grafiğini sürdürdüğünü hatırlatarak, "Türkiye'nin toplam ihracatının 5'te birinden fazlasını otomotiv sektörü gerçekleştiriyor. İhracattaki liderliğimize kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Geçen mart ayı itibariyle ihracatının yüzde 79'unu AB ülkelerine yapan Türk otomotiv sektörünün ana ve yan sanayisiyle gücünü ve kalitesini ortaya net bir şekilde koyduğunu ifade eden Çelik, "OİB olarak yeni dönemde gerek mevcut gerekse yeni hedef pazarlara yönelik geliştireceğimiz vizyoner ve stratejik adımlarla küresel rekabet gücümüzü daha da artıracağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bir önceki dönemde OİB Yönetim Kurulu Başkanı olan Orhan Sabuncu da Olağan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada "Türkiye otomotiv sektörü olarak geçen yıl itibariyle dünyada 14., AB'de ise 5.büyük üreticiyiz. Son 12 yılın ihracat şampiyonu olan otomotiv, yine son 12 yılda 23,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Geçen yıl ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdık. Yine geçen yıl en büyük pazarımız olan Almanya'ya yüzde 10 artış gerçekleştirdik" dedi. - BURSA