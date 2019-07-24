ÖİB'den taşınmaz satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de yer aldığı 10 ildeki 18 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin ihale ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara, İzmir, Muğla, Aydın, Afyonkarahisar, Ağrı, Erzurum, Tokat, Niğde ve Muş'taki toplam 18 taşınmaz satışa çıkarıldı.

Söz konusu gayrimenkullerin geçici teminat bedelleri 20 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasında değişiyor.

Kaynak: AA