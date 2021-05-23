Oğuz Çetin'den Manisa FK Akademiye övgü dolu sözler
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Oğuz Çetin'den Manisa FK Akademiye övgü dolu sözler

Oğuz Çetin'den Manisa FK Akademiye övgü dolu sözler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa Futbol Kulübü Altyapı Sorumlumuz Özcan Nalbantar ve Akademi Direktörü Levent Bayraktar, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'i Riva'da ziyaret etti.

Manisa Futbol Kulübü Altyapı Sorumlumuz Özcan Nalbantar ve Akademi Direktörü Levent Bayraktar, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'i Riva'da ziyaret etti. Ziyarette konuşan TFF Futbol Gelişim Direktörü Çetin, "Manisa FK'nın akademisini, tesislerini ve çalışmalarını yakından takip ediyorum. Örnek teşkil edecek bir yapı oluşturmuşlar" dedi.

Manisa Futbol Kulübü Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantar ve Akademi Direktörü Levent Bayraktar, Akademinin faaliyetlerini görüşmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Ümit Milli Takım Antrenörü ve U16 Milli Takım Teknik Direktörü Övünç Soykan Başar ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi.

Hedef Milli Takımlara daha çok sporcu göndermek

Akademinin çalışmaları hakkında bilgi veren Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, "Manisa Futbol Kulübü olarak altyapıya ciddi önem ve yatırım yapıyoruz. Öz kaynağın önem kazandığı bu süreçte akademimizden yetenekli sporcular çıkarmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Manisa Futbol Kulübü Başkanımız Mevlüt Aktan, maddi ve manevi olarak hep yanımızda. Manisa FK Akademimizden çıkan ve Milli Takımda bizi gururla temsil eden Yiğit Kerem gibi Türk futboluna örnek ve yetenekli sporcular kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte Milli Takımlarımıza daha çok sporcu göndermek en büyük hayalimiz. Bunun için daha çok çalışacağız" dedi.

Özcan Nalbantlar, Oğuz Çetin'e teşekkür etti

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'e göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Özcan Nalbantlar, "Oğuz Çetin hocamızın altyapıya verdiği önemin bilincindeyiz. Kendisiyle altyapımızı geliştirme adına her zaman iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Bu konuda verdiği destek ve önem için kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuz Çetin Manisa FK Akademiden övgüyle bahsetti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ise, "Manisa Futbol Kulübü bu sezon kendi liginde önemli bir başarıya imza atarak namağlup şampiyon oldu. A takım bazında büyük başarı elde eden Manisa FK, altyapıda da ciddi işlere imza atıyor. Kulübün tesisleşmesini ve altyapıya verdiği önemi yakından takip ediyorum. Tesisleşmeye ve altyapıya ciddi yatırım yapan örnek kulüplerden biri. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü olarak Manisa FK Akademi ile her konuda iletişim halinde olacağız. Manisa FK gibi altyapıda ve tesisleşmede örnek olacak kulüplerin artması en büyük temennimiz" dedi.

Ziyaret sonunda Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'e üzerinde adının yazılı olduğu Manisa Futbol Kulübü forması ve kulübün ürünlerinin yer aldığı bir paket hediye etti. - MANİSA

Oğuz Çetin'den Manisa FK Akademiye övgü dolu sözler
Oğuz Çetin'den Manisa FK Akademiye övgü dolu sözler
Oğuz Çetin'den Manisa FK Akademiye övgü dolu sözler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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