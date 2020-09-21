Öğretmenler, öğrencilerini özleyince şarkı besteledi
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Öğretmenler, öğrencilerini özleyince şarkı besteledi

Öğretmenler, öğrencilerini özleyince şarkı besteledi -Hatay'ta öğretmenlerin öğrencileri için söyledikleri şarkı, sosyal medyada kısa süre içerisinde milyonlarca beğeniye ulaştı Hatay'da bir grup öğretmen, özledikleri öğrencileri için şarkı besteledi.

21.09.2020 12:29 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:33

Öğretmenler, öğrencilerini özleyince şarkı besteledi

-Hatay'ta öğretmenlerin öğrencileri için söyledikleri şarkı, sosyal medyada kısa süre içerisinde milyonlarca beğeniye ulaştı

HATAY - Hatay'da bir grup öğretmen, özledikleri öğrencileri için şarkı besteledi.

Hatay'da farklı okullarda görev yapan bir grup öğretmen, öğrencilerini özlediklerini anlatan bir şarkı besteledi. Hataylı olan Selami Şahin'in 'Özledim' adındaki şarkısının sözlerini değiştirerek öğrencileri için uyarlayan öğretmenler, çalıştıkları okullarda videolar çekerek klip hazırladı.

Öğretmenlerin öğrencileri için söyledikleri şarkı, sosyal medyada kısa süre içerisinde milyonlarca beğeniye ulaşırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın twitter hesabından da paylaşıldı.

Ayrıca video klip çekilirken kamera arkasında da birçok öğretmen yer aldı. Klibin sonunda emeği geçenlere teşekkür edildi.

Öğretmenler, öğrencilerini özleyince şarkı besteledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN AKLAN

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