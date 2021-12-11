ÖĞ-DER 10. Kısa Film Senaryo Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Şuurlu Öğretmenler Derneğince (ÖĞ-DER) düzenlenen 10. Kısa Film Senaryo Yarışması'nda ödül kazanan isimler belli oldu.

Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen törende, kazananlara ödülleri takdim edildi.

Bu yıl "eğitim" konusunu merkeze alan yarışmanın birinciliğini "Miras" adlı senaryosuyla Sinan Aşık kazandı.

"Öğretmenim" adlı senaryosuyla Mustafa Yılmaz'ın ikinci olduğu yarışmanın üçüncülüğünü ise Aykut Topçu "Çok Uzaktan" eseriyle aldı.

Ayşe Şasa Özel Ödülü'ne "Acele" adlı senaryosuyla Hacer Esra Dursun layık görülürken, Ahmet Uluçay Özel Ödülü'nü ise Selim Akdemir "Teneffüs" ile kazandı.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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