Ödemişli kadınlardan Türkiye'nin dört bir yanına Trabzon hurması

İzmir'in en çok Trabzon hurması yetiştiren ilçesi olan Ödemiş'te hasat dönemi tüm hızıyla sürüyor.

İzmir'in en çok Trabzon hurması yetiştiren ilçesi olan Ödemiş'te hasat dönemi tüm hızıyla sürüyor. "Cennet elması" olarak da bilinen yaş ve kuru olarak tüketilen vitamin deposu Trabzon hurması ile Ödemiş'in Pirinççi Mahallesi'nde örnek bir girişimcilik öyküsü de yazılıyor. Ayşe Ocaklıoğlu'nun 2011 yılında 5 kilogram ile başladığı üretim 60 tona ulaşırken, kadınlara da iş olanağı sağlanıyor.

Evinde başladığı üretimi geliştirerek mahalle içerisinde sera oluşturan, soğuk hava deposu kuran ve Trabzon hurmalarının kurutmaya hazırlama işlemi için kadınlara iş olanağı sunan Ayşe Ocaklıoğlu, 9 yıl önce 5 kilo ile başladığı üretimi 60 tona çıkarmanın heyecanını yaşıyor. Bir zamanlar 50 kuruşa alıcı bulmayan Trabzon hurmasını kurutmaya başladıktan sonra ürünün daha da değer kazanmaya başladığını belirten Ocaklıoğlu, her geçen yıl artan üretimle birlikte soğuk hava deposu kurduğunu ifade ederek, "Trabzon hurması bölgemiz için önemli bir alternatif ürün haline geldi. Ben bu işe başlamadan önce meyveler 50 kuruşa bile alınmıyordu. Adeta çöpe gidiyordu. Ben 300-500 kilo alırken, başka arkadaşlarımız da kurutmaya başlayınca çoğaldı. Ege'de fazla bilinmiyordu, şu anda maşallah yayıldı. Ben üretime 2011 yılında evimde başladım. Evde yemeklik olarak başlamıştım. Eş dost tadınca çok beğendiler. Ben de öyle olunca devam etme kararı aldım. 9 senedir hem yetiştiriyoruz hem alım yapıyoruz. Sonra kurutma aşaması için kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz. Memnun kalındığı için Türkiye'nin dört bir yanına ve ihracata ürün veriyoruz" dedi.

Ayşe Ocaklıoğlu'nun üretim merkezine konuk olan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Burada 15-20 kadınımız Trabzon hurmalarını kurutmaya hazırlıyor. Yani kadınlarımıza da bir iş alanı oldu. Ayşe Hanım'ın başlattığı bu girişim, bu yönüyle örnek teşkil ediyor. Bir yandan teknolojiden de yararlanılıyor. Ayşe Hanım'ı bu cesaret dolu girişimden dolayı, kadınlarımıza iş olanağı sunmasından dolayı tebrik ediyoruz. Onun örnek olmasını diliyoruz. Trabzon hurması, sahip olduğu besin değerleriyle ve vitamin deposu oluşuyla da önemli bir ürün. Hepimiz bugünlerde daha da fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu yönüyle de Trabzon hurması son yıllarda bolca tüketiliyor" diye konuştu.

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 2018 yılı tarımsal yapı ve maliyetler istatistiklerine göre Ödemiş'te meyve veren kayıtlı Trabzon hurması ağaç sayısı 80 bin olup yıllık üretim 3 bin 760 ton olarak belirlendi. Ödemiş ilçesi sahip olduğu bu üretim rakamlarıyla İzmir'in en çok Trabzon hurması üreten ilçesi olma özelliğini taşıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı