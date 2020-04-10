Odeabank: Zor dönemde ihracatçılarımızın yanındayız Covid-19 salgını nedeniyle küresel ve yerel ekonomilerde yaşanan gelişmelere dair katılımcılara bilgi veren Odeabank, "Bu zorlu dönemde her türlü ihtiyacınızda yanınızdayız" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle küresel ve yerel ekonomilerde yaşanan gelişmelere dair katılımcılara bilgi veren Odeabank, "Bu zorlu dönemde her türlü ihtiyacınızda yanınızdayız" dedi.

Odeabank, Covid-19 salgını nedeniyle Dış Ticaret Buluşmaları serisinin üçüncüsünü Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) üyelerinin katılımı ile dijital platform üzerinden gerçekleştirdi.

Kahramanmaraşlı ihracatçılarla dijital platform üzerinden bir araya gelen Odeabank'ın Türkiye 'de ilk kez video platformu üzerinde düzenlediği ve 50'ye yakın şirket yöneticisinin katıldığı toplantıda, koronavirüs salgını gölgesinde ihracatın finansmanı ve riskleri konusu tartışıldı.Odeabank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Direktörü Ahmet Zafer Seyar, toplantının açılış konuşmasında Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde sanayici ve ihracatçılara destek olmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Odeabank olarak COVID-19 salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla işletmelere taksit ve borç öteleme gibi önemli kolaylıklar sağladıklarını hatırlatan Seyar; "Ülkemiz ve milletimiz için zor olan bu süreçte hem iş dünyasının hem de bireysel müşterilerimizin yanında olduğumuzu göstermek üzere destek paketleri açıkladık. Bu süreçten en az hasarla çıkmak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Banka olarak elimizi taşın altına koyduk; bu dönemi elbirliğiyle atlatacağımıza inancımız tamdır" dedi.

Video konferansta konuşan ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, dünyada ve Türkiye'de makroekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu: " COVID-19 salgınının, 85 trilyon dolar olan global hasılada yaklaşık yüzde 15'lik bir daralmaya neden olması bekleniyor. Alınan önlemlerin dünya hasılası içindeki payı şimdilik yüzde 11-12'lerde. Resesyon derinleşirse bu önlemlerin 15-20 trilyon dolara kadar yükseldiğini görebiliriz. Her ne kadar global ekonomide 3'üncü çeyrek itibari ile toparlanma beklense de, üretim seviyesinde bu yıl başladığımız noktaya geri dönmemiz, en iyi ihtimalle 2021'in 3'üncü çeyreğini bulabilir. IMF ve Dünya Bankası koronavirüs krizinden olumsuz etkilenen, gelişmekte olan ülkelere destek vermek amacıyla 1 trilyon dolarlık bir finansman enstrümanı devreye almaya hazırlanıyor. Gerekli döviz ihtiyacını sağlayabilen gelişen ülkelerin, kriz kaynaklı hasarı bir miktar azaltma imkanı olabilir."

Kaynak: DHA